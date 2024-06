Famoso apresentador de TV é encontrado morto após desaparecer em ilha grega

O corpo do apresentador britânico Michael Mosley, 67, foi encontrado em uma ilha na manhã deste domingo (9). O achado foi comunicado pela família do famoso. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira (5), quando saiu para uma caminhada na ilha de Simi, no leste do mar Egeu, na Grécia, onde passava férias.

De acordo com a polícia local, o corpo de Mosley foi encontrado por equipes de resgate em uma costa rochosa da ilha. Ele foi retirado com o apoio de um barco da marinha grega e levado para Rodes, onde será identificado formalmente.

A esposa do apresentador, Clare Bailey Mosley, confirmou a morte do marido à BBC de Londres. "É devastador ter perdido Michael. Meu maravilhoso, engraçado, bondoso e brilhante marido", disse ela.

Não se sabe ainda o que causou a morte e em quais circunstâncias ela ocorreu. O prefeito da ilha, Eleftherios Papakalodoukas, informou à imprensa estrangeira que o corpo de Mosley parecia ter caído de uma encosta íngreme até atingir uma cerca e ficar de bruços em algumas pedras. Ele estava com uma bolsa de couro em uma das mãos.

Quem era Michael Mosley?

Michael Mosley é conhecido no Reino Unido por suas participações na rádio e na televisão e por sua coluna no periódico britânico Daily Mirror. Em 2013, ele escreveu o livro "The Fast Diet", em parceria com a jornalista Mimi Spencer.

Além disso, o apresentador é famoso por conduzir um programa sobre perda rápida de peso. Ele também fez vários documentários sobre exercícios e dietas.

Segundo a família, Mosley era "um homem aventureiro", parte do que o tornava "tão especial". "Estamos encontrando conforto no fato de que ele quase conseguiu. Ele fez uma escalada incrível, tomou a rota errada e desabou onde não podia ser facilmente visto pela extensa equipe de busca", desabafou a esposa dele, Claire. O casal tem quatro filhos.