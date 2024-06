Mulher é encontrada morta dentro de cobra gigante na Indonésia

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma cobra gigante em Sulawesi do Sul, na Indonésia. Identificada como Farida, a vítima tinha 45 anos e havia desaparecido um dia antes de ser achada na barriga do animal.

Segundo a imprensa estrangeira, a cobra era uma píton e tinha entre cinco e seis metros de comprimento.

Vítima saiu para vender pimenta

O site DW informou que Farida havia saído para ir ao mercado próximo à sua casa, na aldeia Kalempang, na última quinta-feira (6), para vender pimentas, mas nunca retornou. À noite, o marido dela buscou ajuda e deu início às buscas.

O grupo de moradores da aldeia achou a cobra apenas na manhã seguinte, próximo aos pertences da mulher.

Veja também País Filhote de cobra naja desaparece do Instituto Butantan em São Paulo País Cobra cai em cima de suporte de soro usado por paciente em posto de saúde em Goiás

"Mais cedo, o marido encontrou os pertences dela, o que o deixou desconfiado. Os moradores, então, revistaram a área. Logo, avistaram uma píton com uma barriga grande", comentou Suardi Rosi, o chefe da aldeia, a um portal de notícias local.

Rosi comentou ainda que, assim que o animal foi aberto, a cabeça da vítima apareceu.

Farida deixou três filhos, além do esposo.

Incidentes com pítons na Indonésia

Estes incidentes são extremamente incomuns, mas várias pessoas morreram na Indonésia nos últimos anos após serem engolidas por pítons. No ano passado, moradores do distrito de Tinanggea, no sudeste da ilha de Celebes, mataram uma píton de oito meses que sufocou e comeu um fazendeiro.

Em 2018, uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, também no sudeste de Celebes. No ano anterior, um agricultor do oeste desta mesma província foi devorado por uma píton de quatro metros.