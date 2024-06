Estrela da TV britânica, Michael Mosley desaparece durante passeio de férias na Grécia

Michael Mosley, médico e colunista de TV no Reino Unido, desapareceu após sair para um passeio na ilha de Symi, na Grécia, no início da tarde dessa quarta-feira (5).

A estrela da BBC, de 67 anos, viajou para o local para aproveitar alguns dias de férias com a esposa, Clare Bailey, de 62 anos. Ela entrou em contato com a polícia às 19h30 do horário local, após o marido não voltar para o local em que estavam hospedados.

A polícia iniciou uma operação logo em seguida, mas informou que “simplesmente não há vestígios” do homem depois que ele deixou a praia para caminhar por um caminho costeiro, por volta das 13h30.

Veja também Mundo OMS confirma primeira morte de gripe aviária H5N2 no mundo Mundo Grávida acorda no dia da cesárea e descobre que marido morreu enquanto dormia

“A polícia e a guarda costeira foram informadas. A Emak, equipe de resgate da ilha, também está envolvida”, informou o comunicado da polícia local.

Os agentes policiais trabalham na hipótese de que Mosley tenha caído de um penhasco na praia de St. Nicholas, de acordo com informações do Daily Star.

Dr. Mosley usava boné azul, camisa azul e shorts quando foi visto pela última vez na Grécia.

Carreira de Michael Mosley

Antes de se dedicar ao setor da saúde, o Mosley se tornou banqueiro em Londres, após uma licenciatura em Filosofia, Política e Economia (PPE) no New College, em Oxford.

Após dois anos ele resolveu investir no ramo da saúde e estudou psicologia médica na Royal Free Hospital Medical School, onde se formou como médico. Pouco depois, ele ficou desiludido com a psiquiatria e resolveu entrar no mundo da televisão.

Nos últimos 25 anos, ele trabalha como documentarista e jornalista científico. Atualmente, ele apresenta o podcast Just One Thing para a BBC e faz aparições regulares em programas como This Morning e The One Show.

O homem de 67 anos também apresentou o programa do Channel 4 "Michael Mosley: Who Made Britain Fat?" e fez parte da série da BBC "Trust Me, I'm A Doctor".

Atualmente, ele é conhecido por seus trabalhos com dietas no Reino Unido.