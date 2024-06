OMS confirma primeira morte de gripe aviária H5N2 no mundo

A primeira morte da gripe aviária H5N2 foi confirmada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta quarta-feira (5). O caso, registrado na cidade do México, foi reportado à Instituição no último 23 de maio. A vítima é um homem de 59 anos.

"Este é o primeiro caso humano confirmado em laboratório de infecção pelo vírus influenza A (H5N2) relatado globalmente e a primeira infecção aviária pelo vírus H5 em uma pessoa relatada no México. Embora a fonte de exposição ao vírus neste caso seja atualmente desconhecida, o vírus A(H5N2) foi relatado em aves de capoeira no México", diz comunicado da OMS.

Embora a vítima não tivesse contato com aves, a Organização avalia como "risco baixo" a transmissão da doença agora. Os sintomas do paciente iniciaram em 17 abril. O homem teve febre, falta de ar, diarreia, náuseas e mal-estar.

Em 24 de abril, ele foi internado no Instituto Nacional de Doenças Respiratórias Ismael Cosio Villegas (INER) e morreu no mesmo dia devido a complicações do seu estado.

Risco de contágio

A OMS destaca que esse é o primeiro caso globalmente confirmado em laboratório da influenza A (H5N2). Também foi reportado pela instituição que as autoridades sanitárias do México seguem atuando para investigar as causas desta contaminação. A Organização ainda destaca que existe o risco de infecção, contudo, a transmissão entre humanos é baixa.

"As evidências epidemiológicas e virológicas disponíveis sugerem que os vírus A(H5) de eventos anteriores não adquiriram a capacidade de sustentar a transmissão entre humanos, pelo que a probabilidade atual de propagação sustentada entre humanos é baixa", diz comunicado.

A Instituição ainda informou que caso seja necessário, a avaliação dos riscos será revista.