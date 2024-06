Veja vídeos que mostram resgate de 4 reféns do Hamas por Israel

O governo de Israel divulgou vídeos que mostram momentos do resgate de quatro reféns do Hamas, que estavam em na Faixa de Gaza há 8 meses.

Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que três dos reféns se aproximam de um helicóptero do Exército de Israel preste a decolar. São eles: Almog Meir Jan, 21 anos, Shlomi Ziv, 40 anos, e Andrey Kozlov, 27.

This is the moment the helicopter took off with three of the hostages and departed to Israel. pic.twitter.com/jSbkXTpUfr — Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024

Em outro, é possível ver o momento que a jovem Noa Argamani, de 26 anos, é resgatada.

Exclusive footage from the helicopter which brought Noa home.



Thank you @IDF 🇮🇱💙 pic.twitter.com/QQJhC4wXhy — Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024

Os quatro foram capturados pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023, durante o massacre na festa Supernova, no deserto de Israel, e foram resgatados depois de 245 em Gaza.

O governo de Gaza, controlado pelo Hamas, informou neste sábado (8) que israelenses sequestrados morreram durante operação de resgate feita por Israel para libertar quatro reféns no campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território palestino. No mesmo local, 210 palestinos também morreram durante a ação do Exército israelense.

Noa, Almog, Shlomi e Andrey foram resgatados pelo Exército israelense na operação.