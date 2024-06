Veja quem são os quatro reféns resgatados pelo exército israelense com vida em Gaza

Quatro reféns foram resgatados da Faixa de Gaza com vida pelo Exército de Israel, de acordo com as Forças Armadas do país. Os resgatados haviam sido levados de um festival de música pelo Hamas há oito meses.

Os reféns foram resgatados em "bom estado de saúde", mas foram levados a um hospital em Israel para exames.

Uma das reféns resgatadas com vida é Noa Argamani, 26, que apareceu em um vídeo sendo levada por terroristas e separada de seu namorado durante o festival de música eletrônica no ataque do Hamas em 7 de outubro do ano passado.

Outros capturados

Almog Meir também estava no festival de música. Ele e um amigo chegaram até um carro para fugir no momento do ataque, mas só conseguiram percorrer uma curta distância antes de serem forçados a parar.

Os outros reféns resgatados são Andrey Kozlov, de 27 anos, e Shlomi Ziv, de 40 anos.