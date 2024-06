Vídeo mostra refém do Hamas reencontrando o pai após 245 dias sequestrada em Gaza

O governo de Israel compartilhou, neste sábado (8), um vídeo do reencontro entre a ex-refém do Hamas Noa Argamani, de 26 anos, e o pai dela. Ela foi resgatada depois passar 245 dias em Gaza.

We will never ever forget this day.



Welcome home Noa, Almog, Andrey and Shlomi. pic.twitter.com/yzCzSFBZhN — Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024

A jovem foi sequestrada pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023, durante o massacre na festa Supernova, no deserto de Israel. Ela foi libertada junto com outros três jovens — Almog Meir Jan, Shlomi Ziv e Andrey Kozlov — que também estavam no mesmo festival quando foram feitos reféns.

Logo após o sequestro, Noa foi vista em um vídeo compartilhado pelo Hamas implorando por sua vida. Ela foi capturada junto com o namorado, Avinatan. Os dois tinham ido ao festival sem avisar aos pais.

O sequestro dela ganhou notoriedade após o Hamas veicular outro vídeo em que Noa aparecia e alegando que outros reféns tinham sido mortos por ataques israelenses em Gaza.

Resgate

O governo de Gaza, controlado pelo Hamas, informou neste sábado (8) que israelenses sequestrados morreram durante operação de resgate feita por Israel para libertar quatro reféns no campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território palestino. No mesmo local, 210 palestinos também morreram durante a ação do Exército israelense.

Noa, Almog, Shlomi e Andrey foi resgatados pelo Exército israelense na operação.