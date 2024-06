Hamas diz que outros israelenses morreram em Gaza durante resgate de quatro reféns por Israel

O governo de Gaza, controlado pelo Hamas, informou neste sábado (8) que israelenses sequestrados morreram durante operação de resgate feita por Israel para libertar quatro reféns no campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território palestino. No mesmo local, 210 palestinos também morreram durante a ação do Exército israelense.

Além disso, um soldado israelense foi morto. Segundo notícias da Al Jazeera, o Governo de Gaza afirma que o “massacre israelita” em Nuseirat matou 210 palestinianos e deixou mais de 400 feridos.

As informações são do g1. Segundo a reportagem, o Hamas ainda não tinha informado se havia relação entre a morte dos palestinos com a operação de Israel. Porém, um comunicado das brigadas Al-Qassam, braço armado do grupo, apontou que o resgate ocorreu junto a "massacres horríveis".

"Israel, ao cometer massacres horríveis, conseguiu libertar alguns dos seus reféns, mas matou outros durante a operação", disse Abu Ubaida, porta-voz das brigadas Al-Qassam. O número de reféns mortos não foi informado e eles não foram identificados.

Daniel Haagari, porta-voz do Exército israelense, disse que a operação de resgate foi "complexa e difícil" e houve intensa troca de tiros. Porém, segundo o g1, o governo ainda não havia comentado a afirmação do Hamas sobre a morte de outros israelenses.

"Foi uma missão de alto risco, conduzida sob a luz do dia. Estávamos sob fogo cruzado durante o todo o resgate, inclusive dentro dos prédios", afirmou.

Cerca de 130 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro ainda estão sob poder dos terroristas.

OS RESGATADOS

Os quatro reféns resgatados estavam em dois cativeiros separados e haviam sido sequestrados pelo Hamas há oito meses, durante um festival de música eletrônica, em 7 de outubro de 2023.

Uma das reféns resgatadas com vida é Noa Argamani, 26. Ela havia aparecido em um vídeo sendo levada por terroristas e separada do namorado durante o festival de música eletrônica.

Os outros três são Almog Meir, 21, Andrey Kozlov, 27, e Shlomi Ziv, 40. Segundo as Forças Armadas de Israel, eles estão "em bom estado de saúde" e foram levados a um hospital para exames. Lá, também reencontraram familiares.