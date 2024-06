ONU inclui Israel em 'lista da vergonha' com grupos extremistas palestinos

Em meio aos ataques na Faixa de Gaza, Israel foi inserido na "lista da vergonha" da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre violações dos direitos das crianças durante conflitos. A notificação foi feita nesta sexta-feira (7), e o governo israelense criticou a decisão logo em seguida. Além de Israel, também estão o Hamas e a Jihad Islâmica.

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou estar “chocado e enojado” com a decisão. "Estou profundamente chocado e enojado com essa decisão vergonhosa do secretário-geral. Vocês sabem que o Exército israelense é o Exército mais moral do mundo. É uma decisão imoral que ajuda o terrorismo e recompensa o Hamas”, disse.

A inserção de Israel nessa lista considerou um relatório anual que lista as violações dos direitos das crianças em cerca de 20 zonas de conflito em todo o mundo.

Em um anexo, o documento detalha os responsáveis pelas violações, sendo intitulado "lista da vergonha". São considerados casos de crianças mortas e mutiladas, recrutadas, sequestradas ou abusadas sexualmente.

O relatório será publicado oficialmente no final deste mês, mas o estado de Israel já foi notificado.