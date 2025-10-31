Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Montagem de fotos que mostra Lula e Trump discursando na bancada da ONU na Assembleia Geral.

PontoPoder

Após encontro com Trump na ONU, Lula diz que 'pintou uma química boa mesmo'

O presidente brasileiro disse que ele e o norte-americano precisam ter uma conversa "sem limite e veto de assunto"

Redação 24 de Setembro de 2025
Foto do cearense João Davi de Morais, que esteve na Assembleia Geral da ONU.

Ceará

Cearense é único jovem embaixador da América do Sul na Assembleia Geral da ONU

O jovem de Fortaleza apresentou um projeto no evento, em Nova York, sobre uma creche da periferia da Capital cearense

Redação 23 de Setembro de 2025
Deputado Eduardo Bolsonaro

PontoPoder

Eduardo Bolsonaro minimiza elogios de Trump a Lula: 'Inteligência política'

Presidente dos EUA disse deve se encontrar na semana que vem com o mandatário brasileiro

Redação 23 de Setembro de 2025
video

Mundo

Trump revela 'química' em encontro com Lula na ONU e reunião na próxima semana

A fala ocorreu logo após o pronunciamento do líder brasileiro, que havia feito críticas ao norte-americano

Redação 23 de Setembro de 2025
Lula, homem branco de cabelo e barba brancos, com terno azul e gravata verde e amarela, discursando em palanque com símbolo da ONU.

Mundo

Lula cita COP30 em discurso da Assembleia Geral da ONU

O presidente reforçou a importância da pauta ambiental e convidou as nações para a conferência

Milenna Murta* 23 de Setembro de 2025
O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante o Debate Geral da Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU na cidade de Nova York em 23 de setembro de 2025.

Mundo

Na ONU, Lula cita condenação de Bolsonaro e defende Judiciário

Presidente foi o primeiro líder a discursar no Debate Geral de chefes de Estado da Assembleia Geral

Carol Melo 23 de Setembro de 2025
Presidente Lula durante discurso na ONU

Mundo

Na ONU, Lula diz que 'nada justifica o genocídio em Gaza'

Presidente discursou na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas

Redação 23 de Setembro de 2025
vídeo mostra ao vivo do debate da assembleia da onu, onde Lula abre discurso de líderes

Mundo

Lula abre debate da Assembleia Geral da ONU nesta terça (23)

Evento deve marcar o primeiro possível encontro do petista com Trump após a condenação de Bolsonaro

Carol Melo 23 de Setembro de 2025
Foto que contém manifestação com francês empunhando a bandeira da Palestina

Mundo

Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado da Palestina; veja lista

Ação representa mais um ato de apoio frente à ofensiva israelense sobre o território árabe

Diário do Nordeste/AFP 21 de Setembro de 2025
O ministro Alexandre Padilha concede entrevista coletiva. Ele é um homem branco, de óculos quadrados de armação preta, e com cabelos grisalhos bem cortados. Imagem usada para matéria sobre decisão de não ir à Nova York devido às restrições do governo Trump

PontoPoder

Padilha desiste de viajar a NY em meio a restrições impostas por Trump: 'Decisão autoritária'

O ministro da Saúde havia sido convidado para participar de eventos relacionados à Organização das Nações Unidas

Redação 19 de Setembro de 2025
1 2 3