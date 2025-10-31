O presidente brasileiro disse que ele e o norte-americano precisam ter uma conversa "sem limite e veto de assunto"
O jovem de Fortaleza apresentou um projeto no evento, em Nova York, sobre uma creche da periferia da Capital cearense
Presidente dos EUA disse deve se encontrar na semana que vem com o mandatário brasileiro
A fala ocorreu logo após o pronunciamento do líder brasileiro, que havia feito críticas ao norte-americano
O presidente reforçou a importância da pauta ambiental e convidou as nações para a conferência
Presidente foi o primeiro líder a discursar no Debate Geral de chefes de Estado da Assembleia Geral
Presidente discursou na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas
Evento deve marcar o primeiro possível encontro do petista com Trump após a condenação de Bolsonaro
Ação representa mais um ato de apoio frente à ofensiva israelense sobre o território árabe
O ministro da Saúde havia sido convidado para participar de eventos relacionados à Organização das Nações Unidas