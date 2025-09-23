Cearense é único jovem embaixador da América do Sul na Assembleia Geral da ONU

O cearense João Davi de Morais foi o único jovem da América do Sul escolhido como embaixador na 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York. O estudante compareceu ao evento nesta terça-feira (23) ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. Natural de Fortaleza, ele apresentou um trabalho sobre a creche Arpoador, localizada na Barra do Ceará, em Fortaleza.

O momento foi repercutido por Camilo Santana nas redes sociais. "Do Ceará para o mundo! Aqui em Nova York, integrando a comitiva do presidente Lula na 80ª Assembleia Geral da ONU, encontrei o João no evento anual do Global Education. Voa, garoto! Você é um exemplo para a nossa juventude! A Educação transforma", escreveu o ministro.

Davi, que atualmente estuda em uma universidade em Hong Kong, representou o Ceará com o projeto "Dever de cuidar", sobre a educação na periferia de Fortaleza.

"Eu espero inspirar a juventude com minha história. Estar aqui, estudar em Hong Kong, não é uma conquista individual. Tudo isso eu trago como uma forma de mostrar ao público que a resiliência, a determinação e não desistir consegue trazer a gente para coisas inesperadas e que nem imaginávamos conseguir", celebro João Davi.

Veja também Mundo Em discurso, Lula defende reforma da ONU: 'A voz do Sul global deve ser respeitada' Mundo Lula cita COP30 em discurso da Assembleia Geral da ONU

Lula abriu debate na ONU

O presidente Lula abriu os debates na Assembleia Geral com discurso nesta terça, mencionando a realização da 30ª Conferência Geral das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em Belém no próximo mês de novembro.