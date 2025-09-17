Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quase 80 países já confirmaram hospedagem em Belém para a COP30; outros 70 seguem em negociação

O evento está previsto para ocorrer em novembro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Mascote da COP30
Legenda: A COP30 ocorrerá em Belém, no Pará, e terá a floresta amazônica como palco das discussões sobre mudanças climáticas
Foto: José Cruz/Agência Brasil

Representantes da organização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) informaram, nesta quarta-feira (17), que 79 países já confirmaram hospedagem em Belém, no Pará, enquanto outros 70 seguem em negociação — o evento está previsto para daqui a dois meses, em novembro

As hospedagens confirmadas são por meio da Bnetwork, da Qualitour ou por reservas próprias.

Em nota, a Presidência da República informou que, no último 18 de agosto, foi criada uma força-tarefa integrada pela presidência da COP30, pela Secretaria Extraordinária da COP30 (Secop), pelo Ministério do Turismo e pelo Governo do Pará para atender às demandas individuais de cada delegação. "Esse canal direto foi concebido para oferecer soluções ágeis em questões de hospedagem, transporte, saúde e demais demandas operacionais", disse o governo.

O governador do Pará Helder Barbalho (à esquerda) e o ministro do Turismo Celso Sabino (à direita)
Legenda: O governo do Pará é representado por Helder Barbalho (à esquerda) e o Ministério do Turismo por Celso Sabino (à direita)
Foto: José Cruz/Agência Brasil

Veja também

teaser image
País

Açaí e tucupi: organização da COP30 retira veto a comidas típicas do Pará após repercussão negativa

teaser image
Negócios

Brasil nega pedido da ONU para arcar com hospedagem de delegações na COP30

Revisão do teto da diária da ONU

Os organizadores do evento anunciaram, ainda, a revisão da taxa da Diária das Nações Unidas para Belém. O valor, que antes era de US$ 144, foi aumentado para US$ 197 para países em desenvolvimento, incluindo países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares.

Os representantes regionais presentes na reunião receberam a assistência adicional com "satisfação". "Tivemos progresso, mas ainda há mais a ser feito", afirmou Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), órgão que dá suporte às Conferências das Partes (COPs).

A medida é vista como um avanço para facilitar a participação de nações em desenvolvimento. Ainda assim, o Brasil considera que o valor segue "abaixo da média praticada em outras capitais brasileiras" e "não cobre integralmente os custos locais".

O secretário-extraordinário para a COP30, Valter Correia da Silva, afirmou, no entanto, que o Brasil permanece em diálogo com as delegações sobre pacotes de hospedagem. "Mostramos flexibilidade para atender às suas preocupações. [...] Alteramos o número mínimo de diárias para reservas nos navios e apoiamos as delegações na negociação com hotéis e apartamentos de temporada sempre que necessário", relatou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Mariah Carey sairá de uma vitória-régia flutuante em um rio amazônico durante show no Brasil; veja fotos

Simbolismo da Amazônia para a COP30

Apesar das críticas a preços abusivos de hospedagens em Belém, a diretora-executiva da COP30 no Brasil, Ana Toni, defende a relevância da cidade como sede do evento.

"Em todos os continentes que visitamos, conseguimos explicar a importância e a razão pela qual o presidente Lula escolheu Belém como sede da COP30. Recebemos feedback muito positivo de todos os países, e gostaria de agradecer pela compreensão e apoio, especialmente considerando o momento geopolítico complexo e o simbolismo da Amazônia", argumentou ela.

Ana Toni é diretora-executiva da COP30 no Brasil
Legenda: Ana Toni é diretora-executiva da COP30 no Brasil
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O pensamento é corroborado pelo secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente, o embaixador Maurício Lyrio. "Todo o governo brasileiro e a população brasileira reconhecem o significado de organizar a primeira COP no coração da floresta amazônica. Diferente de grandes centros urbanos, estamos organizando o evento em um local simbólico, que fortalece a mensagem sobre a importância da Amazônia em negociações climáticas globais. É natural que o país que abriga uma das maiores florestas tropicais do mundo reconheça a relevância de realizar uma COP em seu território, destacando o papel das florestas na luta contra a mudança no clima", comentou.

Rede de hospedagem

Um levantamento apresentado nesta quarta aponta que ainda há mais de 42 mil quartos disponíveis em Belém para o mês de novembro. Veja a distribuição:

  • Hotéis na capital e na região metropolitana: 8.166 quartos
  • Navios: 3.882 cabines, com opções por até US$ 200 por dia
  • Bnetwork: 7.354 quartos, com opções por até US$ 600 por dia
  • Airbnb e Booking.com: 23,3 mil unidades
Assuntos Relacionados
Mascote da COP30
País

Quase 80 países já confirmaram hospedagem em Belém para a COP30; outros 70 seguem em negociação

O evento está previsto para ocorrer em novembro

Redação
Há 11 minutos
Vista panorâmica da cidade brasileira de Contagem ao entardecer, com prédios variados e céu com nuvens e tonalidades quentes do pôr do sol.
País

Tremores de terra são registrados na região metropolitana de Belo Horizonte

Abalos quase atingiram magnitude 3 na Escala Richter — que segue até 9

Carol Melo
17 de Setembro de 2025
Veículos da PF em um casarão durante 'Operação Rejeito'
País

PF prende diretor da Agência Nacional de Mineração em operação contra esquema bilionário

79 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão preventiva são cumpridos

Redação
17 de Setembro de 2025
César Mattar ao ser preso em Santos
País

Empresário de 70 anos suspeito de aplicar 'golpe do amor' contra sócias de clube é preso em Santos

Segundo investigações da Polícia Civil, apenas em um dos esquemas, vítimas tiveram prejuízos superiores a R$ 600 mil

Redação
17 de Setembro de 2025
Câmera de segurança registrou ataque de criminosos contra ex-delegado
País

Dois suspeitos de executar Ruy Ferraz Fontes são identificados; ex-delegado usava carro da esposa

No dia crime, vítima não estava em veículo blindado

Redação
17 de Setembro de 2025
Imagem do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado em São Paulo; polícia identificou o primeiro suspeito
País

Primeiro suspeito da morte de ex-delegado-geral é identificado pela polícia de São Paulo

Ruy Ferraz Fontes foi executado na noite de segunda-feira (15)

Redação
16 de Setembro de 2025
Gato resgatado de maus-tratos
País

Psicólogo acusado de adotar e matar gatos no DF vai a julgamento

Pablo Stuart Fernandes Carvalho foi indiciado 16 vezes pelo crime de maus-tratos a animais

Redação
16 de Setembro de 2025
Ruy Ferraz Fontes
País

Carro usado por executores de ex-delegado-geral em SP é encontrado incendiado

Ruy Ferraz Fontes foi executado a tiros, na noite desta segunda-feira (15), em Praia Grande

Redação e Agência Brasil
16 de Setembro de 2025
imagem do ex-delegado-geral de SP, ruy ferraz fontes, executado em atentado a tiros em SP
País

Ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes é assassinado a tiros

Aposentado após mais de 40 anos na Polícia, ele estava à frente da Secretaria de Administração de Praia Grande

Redação
16 de Setembro de 2025
Acrobata suspensa pelos cabelos sofre queda em espetáculo de circo em Miracema, RJ
País

Acrobata suspensa pelos cabelos sofre queda em espetáculo de circo em Miracema, RJ

Artista está consciente e busca transferência para avaliação neurológica

Redação
15 de Setembro de 2025
Imagens divulgadas pela Defensoria Pública do Amapá sobre negligências na Coordenadoria da Penitenciária Feminina
País

Após morte de duas detentas, Defensoria Pública denuncia tortura em penitenciária feminina do Amapá

Relatório revelou diversas violações aos direitos humanos, como práticas de tortura física e psicológica

Redação
15 de Setembro de 2025
Gabriel reunia mais de 60 mil seguidores nas redes sociais
País

Empresário Gabriel Farrel morre em acidente de paraquedas no Rio de Janeiro

Fundador de rede de pizzarias, Farrel era conhecido por sua trajetória empreendedora e participação no Shark Tank Brasil

Redação
15 de Setembro de 2025
Montagem mostra selfie de Anielly Sousa Silva (à esquerda), presa suspeita de usa rede de fofoca para extorquir pessoas em Minas Gerais, ao lado de print de caixa de mensagem anônimas acusando alguém de traição
País

Jovem é presa suspeita de criar página de fofoca para extorquir pessoas em Minas Gerais

Mulher administrava um perfil no Instagram onde compartilhava difamações e cobrava para apagar conteúdos

Redação
15 de Setembro de 2025
Careca do INSS
País

Após confirmar presença, 'Careca do INSS' cancela depoimento em CPI e reunião é suspensa

Empresário foi preso na sexta-feira (12), suspeito de envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do INSS

Redação
15 de Setembro de 2025
Clarice segurando um espeto de churrasco. Mulher branca de cabelo curto
País

Morre Clarice Chwartzmann, mestre churrasqueira gaúcha, após infarto no Ceará

Nascida em Passo Fundo, a profissional tinha 60 anos

Redação
14 de Setembro de 2025
Policial federal de uniforme preto, com colete escrito
País

PF prende oito pessoas por ataques hackers a sistema financeiro; prejuízo chega a R$ 1,2 bi

Suspeitos foram presos em flagrante no momento em que tentavam realizar ataque a Caixa Econômica

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem mostra empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do inss, preso pela pf em 12 de setembro de 2025
País

PF afirma que 'Careca do INSS' foi preso por ameaçar testemunha e comprar casa nos EUA

Ele também teria preparado uma rota de fuga em meio às investigações

Redação
13 de Setembro de 2025
Imagems do réu, Andrey, e do cavalo no chão
País

Homem acusado de mutilar patas de cavalo tem audiência marcada pela Justiça

Caso ganhou repercussão em agosto, quando imagens do ato bárbaro viralizaram nas redes sociais

Redação
13 de Setembro de 2025
Foto que contém representação de assédio moral usando em imagem onde um homem que recebeu indenização após passar 25 anos chamado por apelido no local de trabalho
País

Chamado de 'Patrola' por 25 anos, ex-funcionário receberá R$ 15 mil por assédio moral no trabalho

Apelido pejorativo era direcionado ao colaborador de uma empresa de carrocerias

Redação
13 de Setembro de 2025
Foto de Isabella Nardoni, a menina de 5 anos que foi assassinada em 2008
País

Denúncia contra o avô de Isabella Nardoni pode ser incluída no caso após 17 anos

Denúncia aponta que Antônio Nardoni, pai de Alexandre, pode ter ajudado a encobrir o crime

Redação
13 de Setembro de 2025