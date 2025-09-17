Quase 80 países já confirmaram hospedagem em Belém para a COP30; outros 70 seguem em negociação
O evento está previsto para ocorrer em novembro
Representantes da organização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) informaram, nesta quarta-feira (17), que 79 países já confirmaram hospedagem em Belém, no Pará, enquanto outros 70 seguem em negociação — o evento está previsto para daqui a dois meses, em novembro.
As hospedagens confirmadas são por meio da Bnetwork, da Qualitour ou por reservas próprias.
Em nota, a Presidência da República informou que, no último 18 de agosto, foi criada uma força-tarefa integrada pela presidência da COP30, pela Secretaria Extraordinária da COP30 (Secop), pelo Ministério do Turismo e pelo Governo do Pará para atender às demandas individuais de cada delegação. "Esse canal direto foi concebido para oferecer soluções ágeis em questões de hospedagem, transporte, saúde e demais demandas operacionais", disse o governo.
Revisão do teto da diária da ONU
Os organizadores do evento anunciaram, ainda, a revisão da taxa da Diária das Nações Unidas para Belém. O valor, que antes era de US$ 144, foi aumentado para US$ 197 para países em desenvolvimento, incluindo países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares.
Os representantes regionais presentes na reunião receberam a assistência adicional com "satisfação". "Tivemos progresso, mas ainda há mais a ser feito", afirmou Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), órgão que dá suporte às Conferências das Partes (COPs).
A medida é vista como um avanço para facilitar a participação de nações em desenvolvimento. Ainda assim, o Brasil considera que o valor segue "abaixo da média praticada em outras capitais brasileiras" e "não cobre integralmente os custos locais".
O secretário-extraordinário para a COP30, Valter Correia da Silva, afirmou, no entanto, que o Brasil permanece em diálogo com as delegações sobre pacotes de hospedagem. "Mostramos flexibilidade para atender às suas preocupações. [...] Alteramos o número mínimo de diárias para reservas nos navios e apoiamos as delegações na negociação com hotéis e apartamentos de temporada sempre que necessário", relatou.
Simbolismo da Amazônia para a COP30
Apesar das críticas a preços abusivos de hospedagens em Belém, a diretora-executiva da COP30 no Brasil, Ana Toni, defende a relevância da cidade como sede do evento.
"Em todos os continentes que visitamos, conseguimos explicar a importância e a razão pela qual o presidente Lula escolheu Belém como sede da COP30. Recebemos feedback muito positivo de todos os países, e gostaria de agradecer pela compreensão e apoio, especialmente considerando o momento geopolítico complexo e o simbolismo da Amazônia", argumentou ela.
O pensamento é corroborado pelo secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente, o embaixador Maurício Lyrio. "Todo o governo brasileiro e a população brasileira reconhecem o significado de organizar a primeira COP no coração da floresta amazônica. Diferente de grandes centros urbanos, estamos organizando o evento em um local simbólico, que fortalece a mensagem sobre a importância da Amazônia em negociações climáticas globais. É natural que o país que abriga uma das maiores florestas tropicais do mundo reconheça a relevância de realizar uma COP em seu território, destacando o papel das florestas na luta contra a mudança no clima", comentou.
Rede de hospedagem
Um levantamento apresentado nesta quarta aponta que ainda há mais de 42 mil quartos disponíveis em Belém para o mês de novembro. Veja a distribuição:
- Hotéis na capital e na região metropolitana: 8.166 quartos
- Navios: 3.882 cabines, com opções por até US$ 200 por dia
- Bnetwork: 7.354 quartos, com opções por até US$ 600 por dia
- Airbnb e Booking.com: 23,3 mil unidades