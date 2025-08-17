Diário do Nordeste
Açaí e tucupi: organização da COP30 retira veto a comidas típicas do Pará após repercussão negativa

O edital lista outros itens que agora poderão ser vendidos segundo regras do documento

Escrito por
Redação
País
Pessoa despejando frutas de açaí em um recipiente cilíndrico de metal, dentro de uma pia de inox, durante o processo de preparo do açaí.
Legenda: Na primeira versão do documento, a proibição sobre o açaí e o tucupi era ainda mais ampla, atingindo todas as formas de preparo.
Foto: David Alves / Agência Pará

A Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) retirou do edital da COP30 a proibição da venda de pratos tradicionais do Pará, como açaí, tucupi e maniçoba. O veto havia sido incluído por motivos de risco sanitário, mas foi revertido nesse sábado (16), em errata, após críticas e manifestações de autoridades locais.

A entidade é responsável pela licitação que regulamenta a operação de restaurantes e quiosques na conferência climática da ONU marcada para novembro, em Belém. O edital anterior vetava a comercialização de açaí e tucupi de qualquer forma, sem processos de pasteurização, além da maniçoba. 

O contrato da OEI foi firmado junto ao Governo Federal para intermediar a contratação de empresas responsáveis pela montagem da COP30. A organização não se manifestou sobre a polêmica até o momento. As informações são da Folha de S. Paulo. 

Entenda o edital

As regras iniciais do edital também vetavam a venda de outros alimentos. Entre eles, sucos de frutas in natura – autorizadas apenas polpas processadas –, ostras cruas, carnes malpassadas, maionese caseira, leite cru e doces preparados com ovos ou creme sem refrigeração.

Os bombons de cupuaçu estavam incluídos no rol de restrições, ainda, sendo liberados somente se refrigerados. A justificativa da OEI era a necessidade de reduzir riscos de contaminação alimentar.

Além disso, o edital trazia uma tabela que listava os produtos vetados e os respectivos riscos. Os perigos apontados iam de parasitas e bactérias a toxinas naturais, dependendo do ingrediente.

Na primeira versão do documento, a proibição sobre o açaí e o tucupi era ainda mais ampla, atingindo todas as formas de preparo. Uma atualização publicada na sexta-feira (15) restringiu o veto apenas às versões in natura.

Com a restrição, turistas e delegações internacionais só poderiam experimentar pratos como o tradicional peixe frito com açaí e farinha fora do espaço oficial da conferência, caso o veto fosse mantido.

No caso do açaí, a justificativa era o risco de transmissão do Trypanosoma cruzi, parasita causador da doença de Chagas, caso o fruto não passasse por pasteurização.

Já no caso do tucupi e da maniçoba, a entidade alegava a possibilidade de presença de toxinas naturais se o processo de preparo não fosse realizado de maneira correta.

O tucupi, derivado da mandioca brava, é tradicionalmente fermentado para eliminação das toxinas antes de ser utilizado em pratos como o tacacá. Especialistas e consumidores ressaltam que a versão in natura sequer é consumida pela população local.

A OEI foi questionada pela Folha se a proibição se aplicava apenas ao caldo cru ou também ao tucupi fermentado, mas não respondeu.

A maniçoba, outro prato tradicional paraense, é preparada com folhas de mandioca brava trituradas e longamente cozidas, acompanhadas de carnes salgadas e defumadas. No edital, no entanto, todas as versões estavam vetadas.

Além das restrições, o documento trazia orientações para que até 30% do cardápio fosse composto por alimentos locais ou sazonais, valorizando a produção regional.

Também foi exigido que os restaurantes oferecessem opções adaptadas a diferentes restrições e preferências alimentares, incluindo versões veganas, vegetarianas, halal, kosher, sem glúten, sem lactose e sem açúcar.

Outro ponto estabelecido pelo edital foi a necessidade de identificar ingredientes potencialmente alergênicos nos pratos servidos.

A OEI também determinou que os operadores incentivem a redução gradual do consumo de produtos de origem animal, alinhando o cardápio da conferência às diretrizes de sustentabilidade ambiental.

Repercussão negativa

O veto havia causado críticas, especialmente entre representantes locais, que viram na medida uma desvalorização da culinária paraense.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, natural do Pará, se pronunciou sobre o tema no sábado, por meio das redes sociais. Ele classificou a proibição como um “grave erro” e garantiu que o documento passaria por correções.

“Vai ter tacacá, vai ter açaí e vai ter maniçoba, sim, na COP da floresta”, declarou Sabino, em vídeo publicado no Instagram.

