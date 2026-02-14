Criança de 3 anos e estudante morrem em naufrágio no Amazonas

Uma criança de 3 anos e uma jovem de 22 morreram vítimas de um naufrágio em Manaus, no Amazonas, nesta sexta-feira (13). As informações são da Folha de São Paulo.

Além disso, sete pessoas estão desaparecidas e 71 foram resgatadas com vida.

De acordo com relatos de testemunhas, ventava forte no momento do acidente e a água estava agitada.

Ainda não se sabe o número total de passageiros da embarcação.

Embarcação estava em alta velocidade, dizem testemunhas

A lancha Lima de Abreu XV virou perto do Encontro das Águas, enquanto fazia o trajeto entre Manaus e Nova Olinda do Norte, a 135 km da capital.

Conforme exposto pelos sobreviventes, o piloto, Pedro José da Silva Gomes, 42, trafegava em alta velocidade no momento do acidente.

Pedro chegou a ser preso na noite de sexta-feira (13), no Porto de Manaus, mas foi liberado após pagamento da fiança.

Legenda: Água estava agitada no momento do acidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

Quem eram as vítimas

Segundo a Folha de São Paulo, a criança de 3 anos foi identificada como Samyla de Souza.

Ela havia passado um período em Manaus e retornava para a comunidade de Urucurituba, no rio Madeira, com a avó e o irmão. Samyla deu entrada em uma unidade hospitalar já sem vida.

A outra vítima era a estudante de odontologia Lara Bianca, natural do município de Nova Olinda do Norte.

Buscas pelos desaparecidos retornaram neste sábado (14)

De acordo com a Marinha, equipes e uma aeronave continuam no local para a localização dos sete desaparecidos no naufrágio.

A busca havia sido suspensa na sexta-feira, devido ao mau tempo, mas foi retomada na manhã deste sábado.

"As buscas permanecem hoje tanto na região do acidente quanto nas margens dos rios. Serão utilizadas embarcações e mergulhadores da Marinha. Foi instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para investigar as causas e responsabilidades pelo acidente", declarou a instituição.