Marina Silva chama de 'extorsão' valores cobrados por hotéis na COP30

Hotéis chegam a cobrar diárias dez vezes mais caras que o habitual para temporada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:44)
Negócios
Marina Silva gesticulando
Legenda: Países participantes do evento reclamam da inflação dos hotéis
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a crise na hospedagem em Belém, capital paraense que sediará, em novembro, a conferência do clima COP30, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Após uma palestra em São Paulo, a titular da pasta disse ao jornal Folha de S.Paulo que o evento "não pode ser encarado como uma oportunidade de ganhar dinheiro".

"O que está acontecendo é muito grave, uma extorsão", avaliou. 

Em outra ocasião, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, já havia afirmado que recebeu carta de países pressionando o Brasil para mudar a COP30 de local por causa da crise da hospedagem inflacionada.

Em Belém, em decorrência do evento, há hotéis praticando preços até dez vezes acima do habitual para a temporada.

Estaria em estudo o governo federal bancar hospedagens para países mais pobres na COP30. Essas hospedagens devem ocorrer em dois navios da Embratur, que funcionarão como hotéis flutuantes na COP30.

Hospedagens flutuantes

Até o momento, dois navios da MSC Seaview e Costa Diadema terão 10 mil leitos disponibilizados em 3,9 mil cabines.

Entretanto, ainda não se sabe quais deles estarão neste programa de gratuidade ou de desconto para delegações com menor poder aquisitivo. 

Delegações de países menos desenvolvidos já haviam feito solicitação, por meio de documentos, para terem condições de se acomodarem por diárias de até US$ 164 (R$ 918) e nas imediações de onde acontecerão as atividades da COP30.

A ONU disponibiliza ajuda de custo de cerca de US$ 149 para países mais pobres.

O Governo Federal espera um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência.

