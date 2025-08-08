Grendene registra lucro líquido 3 vezes maior no 2º trimestre, antes do impacto do tarifaço

A Grendene (GRND3), indústria calçadista sediada em Sobral, registrou um lucro líquido de R$ 143,6 milhões no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 244% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O valor é mais do que o triplo do lucro registrado no segundo trimestre de 2024, que foi de R$ 41,6 milhões. De modo geral, os indicadores líquidos da Grendene apresentaram altas expressivas.

Apesar do resultado positivo, a empresa, que também foi afetada pela tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, demonstra preocupação com o impacto da medida, ainda que seu volume de exportações para os Estados Unidos seja reduzido.

O que puxou o resultado da Grendene?

Boa parte desse resultado se deve ao mercado interno, responsável ainda pela maior fatia da empresa. Em cima da receita bruta, os negócios da Grendene no Brasil corresponderam a 75,7% do indicador (R$ 572,5 milhões), enquanto as exportações ainda representam a menor parte (R$ 183,7 milhões).

A empresa é uma das principais do setor calçadista com sede no Ceará, na cidade de Sobral. O polo de produção de pares do município, por sua vez, é o principal fabricante dos produtos em nível nacional, responsável por 16% de toda a produção nacional. O território cearense corresponde a 25% dessa fatia.

Tarifaço vai mudar ambiente calçadista de negócios

No balanço financeiro, a Grendene também trouxe tratativas referentes ao tarifaço. Os calçados do Ceará são 10% da pauta exportadora do Estado, sendo o segundo principal produto vendido para o exterior, atrás apenas de ferro e aço.

A empresa diz que apenas "uma parcela modesta" da produção é exportada para os EUA. A Grendene, no entanto, acredita que a tarifa — que atinge também os calçados — deve mudar o ambiente competitivo de negócios, pressionando ainda mais o mercado, que se desenha como "desafiador", na análise da companhia, devido sobretudo às importações asiáticas.

Outros países "mais previsíveis" devem entrar no radar para exportações.

"Acompanhamos de perto as tratativas diplomáticas com o objetivo de impedir a implementação da tarifa. Embora as exportações (aos EUA) representem uma parcela modesta da receita, a medida altera o ambiente competitivo, exigindo avaliação cuidadosa da operação naquele destino. Reforçamos, portanto, nossa estratégia de diversificação geográfica, com maior potencial de crescimento", classifica a empresa.

Enquanto o mercado interno teve alta de 13% na receita bruta, as exportações representaram o crescimento mais expressivo do ponto de vista do percentual financeiro. Ao todo, o comércio da Grendene com o exterior subiu 88%, mesmo com uma estagnação no envio de calçados: 4,1 milhões de pares no segundo trimestre de 2025 contra 4,2 milhões no ano passado.

"O preço médio por par avançou 94,2% em reais, refletindo a valorização do mix e os efeitos do câmbio no período. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pela Melissa, que ampliou significativamente sua receita no exterior, reforçando o sucesso da estratégia de internacionalização e seu posicionamento como marca premium", destaca.