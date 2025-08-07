Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Alimentos que seriam exportados para os EUA devem ser vendidos em supermercados do Ceará; veja quais

Elmano anunciou que será uma medida para minimizar os impactos do tarifaço

Escrito por
Flávia Rabelo e Luciano Rodrigues negocios@svm.com.br
(Atualizado às 19:35)
Negócios
Trabalhadores da indústria de peixes tratando o peixe em uma bandeja
Legenda: Lagosta e peixes costeiros do Ceará tem como único destino internacional os Estados Unidos
Foto: Fabiane de Paula / SVM

Supermercados e atacadistas do Ceará devem comercializar produtos que anteriormente eram exportados para os Estados Unidos. Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), está sendo negociado com o setor cearense a compra desses alimentos mediante acordos de tarifas e valores. 

Entre os produtos em negociação estão pescadoscastanha de cajuágua de coco e mel de abelha. O assunto foi tratado pelo governador durante visita a Brasília, nesta quinta-feira (7).

"Hoje, tivemos reunião com o setor de supermercados do Ceará para que alguns produtos os próprios supermercados do Ceará possam adquirir. Com isso, a gente também incentiva de alguma maneira para equilibrar o preço e dando escoamento à produção que seria exportada e não foi, mas não vai ser perdida", declarou o governador.

Elmano anunciou, ainda em Brasília, que será uma medida para minimizar os impactos do tarifaço, mas que o Governo do Ceará não vai pagar o preço de exportação por esses alimentos.

Veja também

teaser image
Negócios

Ceará precisaria comprar 15 toneladas de pescado por dia, mas não pagará preço de exportação

teaser image
Negócios

Mais de 99% de pás eólicas exportadas pelo Ceará vão para os EUA: 'Impacto pesado e forte'

Acesu confirma reunião com setor de pescados

Cláudia Novais, presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que, nesta quinta-feira (7), foram realizadas duas reuniões com representantes de cadeias produtivas e do Governo do Estado.

Segundo a presidente, o encontro desta quinta teve como objetivo colocar em contato direto os supermercadistas com a cadeia produtiva de pescados.

"A Acesu e representantes da cadeia de pescados foram tratar de possibilidades de isenções, direcionamento para projetos sociais e absorção prioritária dos produtos impactados pelo varejo alimentar no estado", explicou. 

Nas negociações, está em definição quais serão os valores cobrados e pagos para os produtos que seriam exportados, além de quais serão selecionados pelo setor supermercadista local. Uma das solicitações é de priorizar a compra de produtos cearenses em detrimento de alimentos de outros locais do País.

"Os valores ainda estão sendo consolidados e qual será o tipo de produto. Há produtos alimentícios que estão na gama dos taxados com 50% que são adquiridos de outros estados, mas o segmento no Ceará já se prepara para priorizar os produtos locais".
Cláudia Novais
Presidente da Acesu

As negociações envolvendo setor supermercadista e cadeias produtivas serão mediadas pelo Governo do Estado. A presidente da Acesu destacou que estão entre as possibilidades em análise pelo Poder Público subsídios e créditos para ambas as áreas, bem como facilidades logísticas e promoção de campanhas para consumo dos alimentos.

Solicitação é desejo antigo do agronegócio cearense, afirma Faec

As afirmações feitas por Cláudia Novais vão ao encontro de um dos temas da coletiva de imprensa desta quarta-feira (6), concedida por Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), e por Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Amílcar detalhou um estudo conduzido pela Faec sobre o consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) no Ceará, que representa uma cadeia bilionária no setor supermercadista cearense, somente com a comercialização de alimentos que vêm de outros estados.

Close em verduras e legumes. Ao fundo, aparece uma consumidora pegando uma cenoura
Legenda: A expansão do setor supermercadista é um fenômeno de mercado bem conhecido pelos consumidores no Ceará
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Temos um estudo dizendo que, só de FLV de outros estados comercializados pelos supermercados do Ceará, deixamos de faturar R$ 4 bilhões. Se o cearense procurar consumir os produtos do Ceará, ajuda a melhorar a economia. 
Amílcar Silveira
Presidente da Faec

"Cerca de 50% de tudo o que é consumido no Ceará é proveniente de outros estados. Se forem consumidos os produtos daqui e os supermercados forem demandados, melhora. Já levamos essa demanda para a Acesu para fazer essa parceria", completou Amílcar. 

Castanha de caju, água de coco e mel deverão ser as próximas pautas

Nesta quinta-feira em Fortaleza, os secretários da Casa Civil, Chagas Vieira, e da Fazenda, Fabrízio Gomes, se reuniram com representantes do setor supermercadista para discutir a questão. 

"Queremos fazer a intermediação entre o atacado e o varejo e os produtores de alimentos do Ceará mais impactados pelo tarifaço. A nossa disposição é de fazer com que esses produtos que seriam exportados para os EUA (…) possam ser mais comercializados e distribuídos no comércio aqui do Ceará e estejam nas prateleiras", disse Chagas Vieira.

Foto que contém várias castanhas de caju dentro de uma saca
Legenda: Castanha de caju não entrou nas isenções do tarifaço, e deve ter parte da produção absorvida pelo mercado local
Foto: Wandemberg Belém/Diário do Nordeste

O titular da Casa Civil informou ainda que a negociação terá que chegar a um acordo sobre valores e tarifas aplicadas, já que se tratavam de produtos a serem exportados.

Chagas Vieira ainda revelou que outras reuniões devem acontecer com o setor supermercadista, sendo as cadeias produtivas da castanha de caju, água de coco e mel prioritárias.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Trabalhadores da indústria de peixes tratando o peixe em uma bandeja
Negócios

Alimentos que seriam exportados para os EUA devem ser vendidos em supermercados do Ceará; veja quais

Elmano anunciou que será uma medida para minimizar os impactos do tarifaço

Flávia Rabelo e Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Negócios

Resultado da Timemania 2278 de hoje, 07/08; prêmio é de R$ 13,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 2 horas
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1099 de hoje, 07/08; prêmio é de R$ 370 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 2 horas
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6794, desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2898 desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3463, desta quinta-feira (07/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (07/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (07/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Sistema Verdes Mares
Papo Carreira

Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

Entre os benefícios ofertados estão plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, e seguro de vida

Redação
07 de Agosto de 2025
Lula em entrevista
Negócios

Lula telefona para o primeiro-ministro da Índia para discutir tarifas de Trump e parceria comercial

Lula também deve conversar com o líder da China, Xi Jiping

Bergson Araujo Costa
07 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Consumo de biodiesel cresce e desafia agroindústria da soja

Mantendo a participação do óleo de soja como insumo majoritário, será necessário expandir muito a oferta da commodity

Egídio Serpa
07 de Agosto de 2025
imagem mostra mulher comprando peixe em mercado de fortaleza
Negócios

Ceará precisaria comprar 15 toneladas de pescado por dia, mas não pagará preço de exportação

Elmano disse em Brasília que quantidade diária de pescado é referente à demanda do programa Ceará Sem Fome. Estado negocia com empresários margens de lucro menores

Paloma Vargas e Flávia Rabelo
07 de Agosto de 2025
Sessão no Senado Brasileiro após protestos e paralisação
Negócios

Atualização de tabela do IR com isenção para até dois salários mínimos é aprovada no Senado

Grupo já era isento em anos anteriores, mas valor estava defasado após alta do mínimo

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto que contém pás eólicas no Porto do Pecém
Negócios

Mais de 99% de pás eólicas exportadas pelo Ceará vão para os EUA: 'Impacto pesado e forte'

Tarifaço de Trump sobre as pás eólicas ocorre em meio à crise vivenciada pelo setor de energia eólica

Redação
07 de Agosto de 2025
mega-sena
Negócios

Mega-Sena 2898 pode sortear R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (7); veja como apostar

Apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela Internet até as 19h do dia do sorteio

Redação
07 de Agosto de 2025
Jaleco com emblema do SUS
Papo Carreira

AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50

Redação
07 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Embraer chega à Índia, onde pode instalar uma fábrica de aviões

Seu cargueiro militar C390 Millennium é cotado para substituir a frota de transporte médio da Força Aérea Indiana

Egídio Serpa
07 de Agosto de 2025
Posto combustível antigo
Victor Ximenes

O dia em que Fortaleza quase ficou sem gasolina

Há 30 anos, capital cearense enfrentou um dos maiores riscos de colapso no abastecimento de combustíveis de sua história. Os "culpados"? Um navio e o Fortal

Victor Ximenes
07 de Agosto de 2025
Empresas cearenses, que serão afetadas pelo tarifaço de Trump, atuando
Negócios

Tarifaço de Trump atinge 77,8% das exportações brasileiras aos EUA, segundo CNI

Levantamento mostra que mais da metade da pauta exportadora no Brasil terá taxas de 50%

Redação e Estadão Conteúdo
07 de Agosto de 2025
Amílcar Silveira, presidente da Faec
Victor Ximenes

Amilcar Silveira assume cadeira estratégica na maior entidade do agro nacional

Cearense vai compor diretoria da CNA, o que deve gerar ganho de projeção para o agro do CE

Victor Ximenes
07 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Hidrogênio Verde no Ceará: o lobby do petróleo é contra

No debate sobre a viabilização dos projetos de produção do H2V no Complexo do Pecém, outro especialista em energia rebate os que são contra

Egídio Serpa
07 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Tarifaço: CNI diz que é preciso encontrar saídas

A tarifa de 50% castiga 77,8% da pauta exportadora brasileira, diz o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban

Egídio Serpa
07 de Agosto de 2025
Papeleta da Quina
Negócios

Ninguém acerta a Quina 6793 e valor do prêmio chega a R$ 3 milhões; veja como apostar

Aposta simples de Nova Russas, Interior do Ceará, teve quatro acertos e levou R$ 13.224,28

Redação
06 de Agosto de 2025
Imagem de uma mão segurando uma caneta e preenchendo a lotofácil
Negócios

Quatro apostas levam prêmio da Lotofácil 3462; veja quando será o próximo sorteio

Seis apostas do Ceará acertaram 14 dezenas

Redação
06 de Agosto de 2025
Imagem de uma prova de concurso para matéria sobre Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)
Papo Carreira

Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)

Resultado estava previsto para ser divulgado após às 17h

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
Imagem de pá eólica produzida no Ceará
Negócios

De tênis a pás eólicas: veja os produtos do Ceará mais afetados pelo tarifaço

Estados Unidos concentraram metade das exportações cearenses em 2025

Redação
06 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5989, desta quarta-feira (06/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
06 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6793, desta quarta-feira (06/08); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
06 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2806 – Sorteio de quarta-feira, 06/08; Prêmio de R$ 1,4 milhão

Apostas para a Lotomania 2806 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
06 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3462, desta quarta-feira (06/08); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
06 de Agosto de 2025