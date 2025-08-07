Após tarifaço dos EUA, Elmano busca abrir mercado chinês para produtos cearenses

Em meio às preocupações com os efeitos do chamado "tarifaço" imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, entre eles, itens exportados pelo Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) esteve nesta quinta-feira (7) em Brasília em uma reunião com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao.

O encontro, que ocorreu na Embaixada da China, teve como foco o fortalecimento das relações comerciais com o gigante asiático. O governador levou ao representante chinês a demanda de abertura do mercado para produtos taxados nos Estados Unidos. Segundo Elmano, houve “apoio e solidariedade” por parte da diplomacia chinesa na busca de alternativas de mercado.

A China é hoje o principal destino das exportações brasileiras e um parceiro central na balança comercial do Ceará. No centro das discussões, esteve também a ampliação de rotas de navegação entre os portos chineses e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, ativo considerado estratégico pela gestão estadual para posicionar o Estado como hub logístico do País.

“Seguimos trabalhando para atrair investimentos, gerar empregos e investir a economia cearense com inovação, logística e sustentabilidade”, disse Elmano, em nota enviada à Coluna.

Em busca de novas parcerias

A reunião acontece num momento em que estados exportadores, como o Ceará, avaliam formas de mitigar os danos econômicos das medidas impostas por Washington. Nesta quarta-feira (6), a Assembleia Legislativa aprovou uma série de medidas do governo cearense em ajuda às empresas exportadoras.