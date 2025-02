Supermercados cearenses faturaram R$ 50 bi em 2024

Atenção para esta informação: os supermercados cearenses, ou seja, aqueles que pertencem a empresários do Ceará, registraram no ano passado um faturamento entre de R$ 45 e R$ 50 bilhões, segundo disse à coluna o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, a Faec, Amílcar Silveira.

Desse total, R$ 6 bilhões referiram-se a frutas legumes e verduras (FLV) produzidos no Ceará. Outros R$ 6 bilhões de FLV vieram de outros estados, sendo que as frutas, legumes e verduras com origem na Bahia responderam por R$ 1,3 bilhão do faturamento dos supermercados cearenses no ano passado.

“Do nosso ponto de vista, a participação dos produtos cearenses é pouca, e podemos triplicar a nossa produção. Basta que ampliemos em mais 1.700 hectares a área cearense plantada de hortifrutis, o que elevaria o PIB do agro cearense em 6,9%, como adiantou Amílcar Silveira.

Ontem, Silveira reuniu-se, na sede da Faec, com diretores da Associação Cearense de Supermercados, com os quais debateu sobre a criação de um Selo especial para a identificação dos produtos cearense não só da agropecuária, mas também de sua agroindústria nas gôndolas dos supermercados.

A reunião teve a participação da presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), Cláudia Novais; do diretor-financeiro da entidade, Honório Pinheiro; do presidente da Federação das CDLs do Ceará (FCDL), Freitas Cordeiro; e do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante. A iodeia de criação do Selo tem o objetivo de fortalecer a comercialização de produtos locais e estimular a economia cearense.

A ideia do presidente da Faec e dos seus colegas do comércio varejista é incentivar o cearense a consumir produtos de origem no Ceará, para o que o Selo a ser criado facilitará a sua divulgação e a localização visual nas lojas supermercadistas.

Essa ideia será também debatida por Amílcar Silveira com seu colega da Federação das Indústrias, Ricardo Cavalcante.

As redes de supermercados do Ceará estão crescendo na capital do estado e nas cidades do interior.