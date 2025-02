Jaguaruana terá complexo de energia solar de R$ 800 milhões

Empresa pernambucana com forte atuação no Nordeste, o Ceará no meio, a Kroma Energia lançou a pedra fundamental do seu Complexo Fotovoltaico Arapuá, o maior parque de geração de energia solar desenvolvido por ela e que será implantado na geografia de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe, no Ceará.

No projeto, serão investidos R$ 800 milhões. Serão gerados entre 800 a 1 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia da região.



Ao ato de lançamento compareceram a superintendente do Banco do Nordeste (BNB), Eliane Brasil; a superintendente executiva do Bradesco Large Corporate, Sarah Camarotti; e o consultor de energia da Fiec, Jurandir Picanço, autoridades locais e o CEO da Kroma Enerrgia, Rodrigo Mello.

Em sua fala, o Rodrigo Mello disse que o Complexo Arapuá é um projeto que vem sendo trabalhado há mais de cino anos e que agora entra em nova fase. “O município de Jaguaruana irá se desenvolver cada vez mais, gerando emprego e renda para a sua população. Este projeto reunirá o que há de melhor e mais moderno no setor”, prometeu ele.

Harry Schmelzer Neto, diretor da WEG, que participará do projeto, disse que o empreendimento cumprirá um papel social, além de colaborar para a transição energética.

“A iniciativa engloba diversos fatores que nos enchem de orgulho. Aqui está o nosso melhor time, melhores equipamentos, para fazermos desse projeto uma referência”, afirmou ele



Eliane Brasil, superintendente do BNB, disse que o banco entrará com 80% dos recursos a serem investidos no Complexo.

“O banco, sim, é o banco da energia limpa e a gente quer estar dentro de projetos como este. Ele vai mudar o mercado do Brasil, não tenho dúvidas”, asegurou.

Visita ao governador

Rodrigo Mello aproveitou sua vinda ao Ceará para visitar o governador Elmano de Freitas, no Palácio da Abolição. Durante o encontro, o CEO da Kroma apresentou vídeo explicativo sobre o Complexo Fotovoltaico Arapuá, um mapa da área do empreendimento e disse que o investimento trará progresso para a região de Jaguaruana.

Com previsão de início da operação comercial no primeiro trimestre de 2026, o Complexo Fotovoltaico Arapuá terá capacidade instalada de 250 MWp e produção anual estimada de 537 GWh, o suficiente para, anualmente, abastecer mais de 290 mil residências. O parque contará com 391.680 módulos fotovoltaicos distribuídos em área de 460 hectares.

O projeto também conta com a parceria da Goener, empresa fundada em abril de 2020, especializada no desenvolvimento de soluções em geração de energias renováveis.