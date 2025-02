O que o Governo do Ceará trouxe da Fuit Logistica

Sílvio Carlos Ribeiro, secretário do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, retorna hoje de Berlim, capital da Alemanha, onde participou de mais uma Fruit Logistica, a maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras. Antes de embarcar, ele transmitiu para esta coluna suas observações a respeito do evento. Ei-las:

A Fruitlogistica 2025 teve como pontos positivos os seguintes:

1. O setor de tecnologias, principalmente em Cultivo Protegido foi uma das grandes atrações do evento. Tecnologias como iluminação artificial, filmes plásticos para estufas, tecnologias de irrigação e estruturas automatizadas atraiu um público importante;

2. As tâmaras foram uma atração à parte, com estandes de países como o Egito e a Arábia Saudita demonstrando o potencial dessa cultura, que já se desenvolve em alta velocidade no município de Itarema, no Litoral Jorte cearense;

3. O setor de Berries (morango, amora preta, framboesa e mirtilo) foi uma pauta forte nos pavilhões do Chile, México, Espanha e Marrocos e Peru. Este último, celebrando o aumento recorde de exportação em 2024, chegando a US$ 2,3 bilhões em vendas para o exterior somente de blueberry;

4. O Equador veio forte com um grande estande bem ao lado do Pavilhão do Brasil, demonstrando a força daquele país em frutas, principalmente na cultura da banana;

5. O Pavilhão do Brasil foi um dos mais movimentados com empresas de todo o país fazendo negócios e fechando contrato com importadores europeus;

6. O estande do Ceará foi uma atração marcante, sendo o único estado brasileiro com um espaço próprio, localizado ao lado do Pavilhão do Brasil. A localização estratégica do estado do Ceará no Atlântico, a infraestrutura do Porto do Pecém e o potencial para se produzir frutas de alto valor agregado chamaram a atenção de quem visitou e recebeu as informações da equipe da do Governo do Estado.

7. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho, ficou muito bem impressionado com a Fruit Logistica, principalmente com o Pavilhão destinado à exposição das novas tecnologias de cultivo de frutas, legumes e verduras e, também, de suas embalagens.

Bem, esta coluna divulgou, recentemente a informação de que a cultura de tâmaras se desenvolve na geografia do município de Itarema em fazenda da Ouro Verde, do empresário Henrique Aragão. Em sociedade com a Árbora e a Fazenda Arroz –a Ouro Verde implantou há 15 meses, em área de 7 hectares, o primeiro projeto de larga escala para a produção de tâmaras, cujos primeiros cachos alegram os investidores, e com razão: um quilo de tâmara custa hoje cerca de R$ 70. A empresa já começou a ampliar a área da Fazenda Palmira – nome de fantasia do empreendimento – que ao longo deste ano ganhará mais 8 hectares.

“Nossa expectativa é de que a produção crescerá ano a ano, de maneira que, dentro de cinco anos, alcançaremos a estabilidade com cada árvore fêmea produzindo de 10 a 20 quilos de frutas. No nosso projeto, plantamos 400 mudas por hectare, com espaçamento de 5 x 5 metros. Todas as mudas vingaram, o que revela a boa qualidade do solo, que foi bem tratado com nutrientes”, como explica Henrique Aragão.

Ele informa que seu terreno, em Itarema, tem área de 120 hectares e sua ideia é aproveitá-lo, também, para outras culturas. Aragão manda uma mensagem a quem estiver interessado em entrar no negócio:

“Na Fazenda Palmira, além de tâmara, já estamos cultivando o mogno africano, e na ampliação do projeto de Itarema iremos inserir banana prata e açaí, também. Temos espaço para os que desejarem juntar-se a nós nesse investimento, que é de retorno garantido. Quem duvidar, é só consultar o mercado.”