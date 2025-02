Banco cearense Somapay estrutura nova holding e unidades de negócios

O Grupo Somapay, com sede em Fortaleza, tem nova estrutura, que agora conta com uma holding e outras três unidades de negócios. A nova estrutura visa a otimização de recursos, autonomia para as unidades de negócios e mais agilidade nos fluxos e processos com foco em resultados e alta performance.

Com a divisão, o empresário Fernando Gurgel passa a responder pela presidência executiva da Holding. Nayana Branco é a nova Chief Executive Officer (CEO) da Somapay Digital Bank, que atua com tecnologia para gestão de folha de pagamento de empresas. Marcelo Ramalho assume como CEO da SCD (Sociedade de Crédito Direto) - que viabiliza as operações financeiras do grupo - enquanto Paulo Cirilo torna-se CEO da financeira “Tafácil”, que promete ampliar a oferta de crédito consignado para servidores públicos de todo o Brasil, estejam eles na ativa ou aposentados.

Nayana Branco, que se define como uma executiva inspirada pela tecnologia e a transformação digital, usou as redes sociais para refletir sobre o novo momento do Somapay.

“Toda jornada tem desafios, mas também oportunidades incríveis. Hoje, olho para trás e vejo um caminho construído com determinação, aprendizado e muitas conquistas. Agora, à frente da Somapay como CEO, começo um novo ciclo – um desafio que me inspira e me motiva a ir ainda mais longe”, diz ela.

Em operação no mercado há dez anos, além de Fortaleza, a Somapay tem escritório em São Paulo, atendendo a clientes de todas as regiões do Brasil. Essa expansão evidencia o propósito do grupo de “transformar vidas, facilitando o crédito”, como acentua a CEO.

Em 2014, o Somapay operava com terminais de autoatendimento para saques com cartões físicos. Quatro anos depois, a empresa lançou um serviço de conta digital, melhorando a experiência e investindo em tecnologia.

Em 2022, obteve autorização do Banco Central para atuar como Sociedade de Crédito Direto, ampliando sua capacidade de oferecer crédito. No ano passado, a Somapay adquiriu 40% da operação da BeeVale, diversificando seus serviços com a inclusão de um cartão de multibenefícios.

Durante a apresentação da nova estrutura da Somapay, Fernando Gurgel compartilhou sua visão para os próximos dez anos. Ele disse:

"Acreditamos que a soma de esforços é fundamental para o nosso crescimento. Queremos agregar valor às pessoas que fazem parte da nossa empresa, incorporar novas tecnologias e oferecer facilidades para todos os clientes que atendemos, bem como para os clientes dos nossos clientes. Nosso objetivo é que todos, clientes, colaboradores e parceiros, tenham a oportunidade de transformar suas vidas", concluiu.