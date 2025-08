Fortaleza será a 2ª cidade do Brasil com mais voos para Belém durante a COP30

Durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá de 10 a 21 de novembro, Fortaleza será a segunda cidade brasileira com maior número de voos comerciais para Belém, sede do evento, ficando atrás apenas de Guarulhos.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)*, estão programados mais de 250 voos de ida e volta entre Fortaleza e Belém, totalizando mais de 48 mil assentos. Isso representa um crescimento de 38% em relação a um mês de novembro típico, com até 70 voos extras.

Durante o evento, haverá cinco saídas diárias em cada trecho, marcando:

A volta temporária da Gol na rota entre Fortaleza e Belém , com voos noturnos extras entre os dias 7 e 23 de novembro;

, com voos noturnos extras entre os dias 7 e 23 de novembro; A segunda saída diária da Latam, com frequência cinco vezes por semana , com decolagens de Fortaleza na madrugada;

, com decolagens de Fortaleza na madrugada; A Azul manterá cerca de 57 voos em cada trecho ao longo do mês, o que equivale a quase duas saídas diárias.

A atual quantidade de voos remete à época pré-pandemia, quando havia até seis saídas diárias entre as duas capitais, distribuídas entre as companhias aéreas.

Fortaleza já é, historicamente, uma das cinco cidades mais bem conectadas a Belém, o que reflete um fluxo intenso de passageiros e cargas entre os dois destinos. A COP30 vem reforçar essa natural ligação.

*Para a ligação entre Guarulhos e Belém, os dados estavam disponíveis apenas até setembro de 2025. Por isso, a Anac utilizou média histórica para fazer as estimativas referentes ao período da COP.

Altíssimos preços de hospedagem

Em buscas por plataformas de hospedagem como a Decolar, esta coluna identificou que o preço mais econômico para se passar quatro dias na época da COP é de R$ 10.300 em um quarto com banheiro (quitinete), o equivalente a um valor diário superior a R$ 2.500,00.

No Booking, o valor mais barato encontrado foi de aproximadamente R$ 4.000,00 por uma pousada sem estrutura. Realmente, um absurdo. Com esse nível de exploração, que tem feito delegações de países cogitarem o cancelamento de suas vindas ao evento, pode valer a pena realizar alguns bate-voltas entre Fortaleza e Belém para marcar presença.

Para o trecho de ida, o voo dura apenas 1h40min. Inclusive, como sugerido pela Secretaria de Turismo do Ceará, Fortaleza poderia servir como refúgio natural para os frequentadores que viajarão a Belém no período da COP30, mas que não desejem desembolsar os valores astronômicos de hospedagem.

Um bilhete aéreo de ida e volta, no período da COP (pesquisa de 05/08), tem valor médio entre R$ 1.100,00 e R$ 1.200,00, praticamente metade do valor de algumas diárias em hospedagens sem estrutura.

Com as cinco saídas diárias, em média, entre Fortaleza e Belém, espaçadas entre madrugada, manhã, tarde e noite, haverá flexibilidade para o turista ir e vir de Belém, hospedando-se em Fortaleza, caso deseje.

Ceará ofereceu hospedagem para COP30

Diante da polêmica sobre o custo da hospedagem em Belém, o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, fez uma postagem propondo que os visitantes da COP fiquem hospedados em Fortaleza e se desloquem para o evento.

“Tá caro em Belém? Então vem para Fortaleza”, diz a publicação.

Nas imagens, aparecem os horários dos voos das companhias aéreas Azul, Gol e Latam para o período de 10 a 21 de novembro.