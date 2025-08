Fortaleza movimenta 222 mil passageiros internacionais e perde liderança para Salvador; veja ranking

O Aeroporto de Fortaleza movimentou no primeiro semestre deste ano 222,7 mil passageiros de voos internacionais. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com o resultado, o aeroporto foi o segundo terminal que mais movimentou passageiros internacionais no Nordeste, perdendo o posto para o Aeroporto de Salvador.

No Brasil, Fortaleza é a oitava cidade com mais passageiros internacionais no primeiro semestre, sendo Salvador a sexta colocada e Recife, a nona.

No primeiro semestre do ano passado, Fortaleza liderava no quesito com 192,7 mil passageiros internacionais, contra 191,4 mil de Salvador.

Apesar de perder a liderança, o crescimento no período do Pinto Martins é de 16%. Para 2025, a expectativa é perder a 2ª posição para Recife.

Resultado de junho

Contabilizando apenas junho deste ano, o Aeroporto de Fortaleza ficou em terceiro lugar no Nordeste em movimento de passageiros internacionais.

Foram 35.975 passageiros internacionais em Fortaleza em junho passado, contra 37.414 em Salvador e 37.129 em Recife.

Em junho de 2024, Fortaleza liderou com folga no quesito. Ainda, o aeroporto cresceu em junho de 2025 (14%) sobre mesmo período do ano passado, porém, muito menos que Salvador, Recife e Maceió, que cresceram, respectivamente, 37%, 40% e 68%.

Não houve novidades significativas no mercado internacional no 1º semestre de 2025, dado que, por exemplo, o início do voo da Latam para Lisboa surgiu da diminuição de um voo semanal a Miami.

Já Salvador iniciou a 4ª frequência semanal da Air Europa justamente em junho passado, e sobre 2024, teve o início de três frequências semanais da Air France.

Recife teve adição e início de voos da Azul para Porto e Madri, e iniciou também uma nova frequência entre Recife e Córdoba.

Já Fortaleza, sobre junho do ano passado, teve apenas o início de voos a Caiena com a Air France, uma vez por semana.

Maceió cresceu bastante (68%) com novas operações da Gol para Buenos Aires, porém, tem um patamar bem inferior de voos internacionais.

Em termos de novos voos, já em julho, é provável que Recife assuma a liderança de passageiros internacionais, dado o início de voos internacionais da Jetsmart a Buenos Aires.

O Fortaleza Airport liderou a movimentação internacional em todo o ano de 2024, porém já havia ficado em 3º lugar em movimentação internacional em abril passado e novamente agora em junho.

Como os próximos voos mapeados para o aeroporto de Montevidéu devem iniciar (com sorte) apenas de novembro para dezembro e com apenas uma frequência semanal, Fortaleza deverá terminar 2025 na terceira posição.

Antes disso, Recife verá o início dos voos da Iberia.

Ranking dos aeroportos com maiores movimentações internacionais

Com os resultados de junho, assim ficaram as movimentações internacionais dos 10 aeroportos mais movimentados do Brasil no acumulado do 1º semestre de 2025.

Guarulhos (SP): 7,9 milhões Galeão (RJ): 2,8 milhões Florianópolis (SC): 735 mil Campinas (SP): 536 mil Brasília (DF): 436,4 mil Salvador (BA): 266,7 mil Confins (MG): 256,3 mil Fortaleza (CE): 222,7 mil Recife (PE): 215,5 mil Porto Alegre (RS): 123,6 mil

