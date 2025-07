Companhia ultra low cost Jetsmart diz ser natural pensar em mais destinos no Brasil

Após iniciar voos entre Recife e Buenos Aires, na Argentina, a ultra low cost sul-americana Jetsmart começa a desbravar o Nordeste e diz que é natural pensar em mais destinos na região, porém não informa quais.

“Em 2025, esta já é a terceira rota que inauguramos no Brasil, reafirmando nosso compromisso com uma oferta aérea econômica, direta e eficiente para os sul-americanos. Estamos muito felizes por continuar expandindo nossa presença no Brasil e por oferecer aos pernambucanos a possibilidade de voar com a melhor low cost da América do Sul”, comentou Verónica Álvarez, gerente Comercial de Mercados Internacionais & Desenvolvimento Regional da companhia aérea, em entrevista à coluna.

As operações em Pernambuco se iniciaram em 1º de julho e terão quatro frequências semanais (às terças, quartas, sextas e domingos). Esta conexão direta a partir de Recife facilitará não apenas viagens de lazer, mas também oportunidades de negócios, eventos e turismo entre o Nordeste brasileiro e a capital argentina.

Já havíamos escrito sobre a chegada da empresa e como esta deve elevar a chegada de argentinos em Recife.

“Recife e a ampla oferta turística ao seu redor formam um dos destinos mais consolidados e preferidos pelos argentinos. Por sua vez, Buenos Aires, como uma das principais capitais do Cone Sul, é visitada todos os anos por milhares de brasileiros. Reforçar a conexão direta com o Nordeste representa uma contribuição significativa para o intercâmbio turístico e cultural entre as duas cidades”, afirmou Verónica Álvarez.

A Jetsmart chega, assim, a quinta cidade do Brasil, após iniciar por São Paulo (Guarulhos), Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis. Ainda, trata-se da décima rota da companhia no Brasil:

Rio de Janeiro: Santiago, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Montevidéu

Florianópolis: Buenos Aires e Santiago

São Paulo: Santiago

Foz do Iguaçu: Santiago

Recife: Buenos Aires (rota recém-inaugurada)

Segundo a companhia, os trechos atendem a uma demanda crescente de viajantes rumo à Argentina, atraídos pela proximidade, riqueza cultural, gastronomia e vida noturna.

“Teremos mais de 100 aeronaves até 2028. Vamos continuar crescendo, queremos movimentar 100 milhões de passageiros, vamos crescer de 30 a 40% ao ano” disse ela ao Diário do Nordeste.

A empresa não prevê por hora, porém, expandir operações para países fora da América do Sul.

Veja também Igor Pires Qual cidade do Norte do País poderia receber um hub aéreo? Belém e Manaus têm grandes potenciais Igor Pires De poltrona tecnológica a vinho e salmão: como é voar na classe executiva pela Iberia Igor Pires Latam substitui voos de Fortaleza para Miami pela rota Lisboa; entenda

Operação Jetsmart

A Jetsmart voa várias rotas no Chile, Argentina e Colômbia, porém não considera que possui um hub em nenhuma dessas localidades: “Cada país faz suas ligações diretas”, disse a executiva.

A empresa possui 49 aeronaves, todos da família Airbus 320 (A320 e A321). “Somos a empresa que mais cresce em termos de rota, por isso muitas rotas no Brasil, muitas rotas no sul e agora Recife”, completou.

A gerente disse que Recife se mostra preferência natural para os argentinos e é um bom ponto médio para cidades próximas, mesmo através de outros modais, como o rodoviário.

Sobre a previsão de incremento das operações em Recife, porém, a executiva informou que, para receber mais frequências, é necessário que se avalie os resultados com cautela. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as quatro frequências se mantêm até, pelo menos, dezembro de 2025.

Low cost no Brasil

A companhia aérea Jetsmart já dava mostras de que desejava crescer em operações no Brasil desde 2024. A mensagem foi passada de maneira bastante clara em entrevista à Exame ainda no início de 2024, quando a executiva informou que crescer no Brasil era algo irreversível, dada a grande quantidade de aeronaves que a Jetsmart adquirira:

"Temos 120 aviões já comprados. Recebemos 32, mas serão mais de 100. Se não contar com o Brasil, não vamos ter aonde voá-los. Assim que, sem dúvidas, vamos chegar ao Brasil", disse ela.

A gerente informara não ver problema referente a judicialização do setor aéreo no Brasil, que especialistas consideram entrave para a entrada de low costs no Brasil, dado o alto número de reclamações no país. De maneira alternativa, a companhia aérea considerou que as leis de proteção ao consumidor brasileiro são uma forma de melhorar os próprios processos da Jetsmart.

Jetsmart é uma companhia ultra low cost

A Jetsmart foi fundada por um fundo norte-americano chamado Indigopartners e investe em empresas como Frontier Airlines (EUA), Volaris (México), Wizz Air (Europa).

Para Verónica Álvarez, as low cost são “modelo que funciona, e é mais rentável. Não é low qualitiy (baixa qualidade), é voar simples. Nós temos a melhor relação entre produto e aquilo que se paga”, disse a executiva.

A Jetsmart é a companhia aérea ultra low cost com a maior frota da América do Sul.

As companhias consideradas ultra low costs oferecem passagens com preços extremamente baixos, indo além das empresas de baixo custo (low cost). As ultra low costs cobram por quase tudo, desde a bagagem de mão até a escolha de assentos.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.