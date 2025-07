O que os novos voos da Gol podem indicar sobre seus planos para Fortaleza?

A Gol lançou nesta semana dois novos destinos a partir de Fortaleza: Foz do Iguaçu (PR) e Montevidéu (Uruguai). No evento de lançamento dos voos, na última terça-feira (15), o governador Elmano de Freitas disse que, com os incrementos semanais, Fortaleza voltaria a ter números tão bons quanto teve em 2019, quando o Aeroporto Internacional movimentou mais de 7 milhões de passageiros.

Nesse contexto, a Gol não terá maiores aspirações para Fortaleza. A companhia poderia até reclamar para si novamente a benesse de não pagar ICMS sobre querosene de aviação. Para isso, deveria, caso o estado fosse benevolente, chegar próximo a 20 decolagens por dia. Na média, desde 2023, a Gol fez pífias 13 decolagens por dia.

Em 2019, eram mais de 22 decolagens. Agora em julho, aumenta um pouco, são 16 decolagens em média por dia, segundo números da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Seria um grande desafio, portanto, fazer entre 5 e 7 decolagens diárias a mais.

Entretanto, a Gol não fará nem um voo por dia a mais em Fortaleza, dado que serão apenas 2 decolagens – 1 para Montevidéu, 1 para Foz – adicionais a cada 7 dias. Ainda, os voos são previstos para iniciar apenas, ao fim de novembro deste ano.

Dessa forma, a Gol não atingirá nem a média de 14 decolagens por dia na Capital. Trata-se de um incremento que não muda o jogo em movimentação da companhia para o aeroporto da cidade, que dirá chegar a números de 2019.

No acumulado de janeiro a junho, são apenas 2.885.737 passageiros, crescimento de 7,5% sobre igual período do ano passado, segundo a Fraport. Com sorte, o Aeroporto de Fortaleza chegará a pouco mais de 6 milhões de passageiros em 2025, longe 1 milhão de viajantes movimentados em 2019.

Assim, fica fácil responder que a Gol não tem nenhum anseio de crescer de maneira relevante em Fortaleza. Nem redução de ICMS de querosene, nem incentivo da Fraport sensibilizam a Gol para aumentar voos no Ceará.

Vale lembrar que a Azul vai reduzir drasticamente assentos em Jericoacoara. A companhia confirmou que não voará na baixa estação por lá.

Voo para Bogotá nunca existiu

A previsão de que os bilhetes para esses novos voos estarão disponíveis para compra apenas em agosto, lembra os voos que a Gol ia operar para Bogotá a partir de Fortaleza.

Em 2023, a companhia anunciou o novo destino da mesma forma como faz agora para essas duas cidades. Os voos para a Colômbia nunca ocorreram.

“As datas exatas de início ainda não foram divulgadas. A expectativa é que todos os detalhes estejam confirmados até o dia 28 de novembro”, disse a Secretaria de Turismo do Estado sobre os dois novos destinos da companhia.

Já era sabido que a Gol considerava ampliar destinos para a América do Sul desde maio do ano passado. "A Gol ainda avalia ampliar as rotas internacionais entre Fortaleza e a América do Sul, em virtude do sucesso das operações atuais entre Fortaleza e Buenos Aires", disse a empresa em outras oportunidades.

Não há incremento de voos, segundo Anac

Ainda nesta semana, a Gol e o Governo do Ceará disseram que neste ano haveria incremento de 20 mil assentos com novos voos da Gol.

Segundo o secretário do Turismo, Eduardo Bismarck, a Gol deve ampliar a oferta de voos em rotas nacionais que já opera, chegando a 190 voos por semana.

O reforço representará um acréscimo de 20 mil novos assentos por mês no Ceará, em comparação com o fevereiro deste ano, quando a companhia operou 164 voos nacionais.

Em fevereiro, a companhia teve média de 13,5 decolagens por dia, mais que a média do primeiro semestre.

Fevereiro, porém, não é uma boa base de comparação, menos ainda falar em assentos, porque o mês possui 2 dias a menos.

A Gol tem mantido operações bem constantes entre março e junho. São entre 12 e 13 decolagens por dia em média, incrementando apenas na alta estação de janeiro e julho, segundo números da Anac.

Em novembro, a previsão é de média de 12,4 operações, menos que fevereiro. Em dezembro, a previsão é de 13,8 decolagens/dia.

Com os dois novos voos semanais lançados nesta semana, são 7 mil assentos a mais.

A coluna questionou a Gol sobre os incrementos mencionados, mas não obteve resposta. O espaço encontra-se disponível.

Média de operações da Gol por dia em Fortaleza:

Janeiro: 16,2

Fevereiro: 13,5

Março: 12,6

Abril: 12,3

Maio: 12,2

Junho: 12,9

Julho: 16,2

Agosto: 13,4

Setembro: 13,7

Outubro: 13,5

Novembro: 12,4

Dezembro: 13,8

Fonte: Anac

