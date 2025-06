Fortaleza volta a liderar número de passageiros internacionais no Norte e Nordeste; veja ranking

Após ficar em 3º lugar em movimentação internacional no Norte-Nordeste em abril, o aeroporto de Fortaleza volta a liderar a movimentação internacional de passageiros comerciais no Norte-Nordeste no mês de maio, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O Pinto Martins movimentou mês passado 36.217 passageiros internacionais, a frente de Salvador (34.208) e de Recife (33.836). A capital cearense teve um maio bastante positivo e chegou a boa média de ocupação de 77,5%, ficando a frente da capital dos baianos (76,25%), que seguidamente, apresentava melhores média. Recife teve melhor ocupação, porém, ainda conta com menos assentos que as demais.

Contra alguns prognósticos feitos até pela própria Coluna, o Pinto Martins surpreendeu voltando à liderança. Comparativamente, em março, o aeroporto de Fortaleza havia movimentado, em abril 33.700 passageiros e em março 35.039.

Salvador, volta aparentemente a ‘sofrer’ com a sazonalidade das operações internacionais (sobretudo) da América do Sul: em março, movimentara fortíssimo 45 mil passageiros internacionais, em abril, mais de 41 mil e agora, uma queda relevante (34 mil).

A perda de passageiros internacionais em Salvador também aconteceu no primeiro semestre de 2024.

Chamam a atenção mais uma vez para Fortaleza excelentes resultados dos voos da Latam e Tap para Lisboa, Air France para Paris e Gol para Buenos Aires.

Ranking nacional de passageiros internacionais

Segundo dados da ANAC, em maio, Fortaleza subiu duas posições no ranking nacional de aeroportos que mais movimentam passageiros internacionais, colocando-se na sétima posição.