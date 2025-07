Fortaleza cresce 22% em cargas e mantém liderança como maior exportador do Norte-Nordeste

Após fechar 2024 como o 4º principal aeroporto exportador do Brasil, atrás apenas de Guarulhos-SP, Campinas-SP e Galeão-RJ, o Aeroporto de Fortaleza cresce 22% no comparativo de cargas exportadas entre janeiro e junho de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado.

Foram exportados, no 1º semestre de 2025, 4.288.798 kg de cargas do Aeroporto de Fortaleza, contra 3.510.013 kg no primeiro semestre de 2024, segundo números da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Assim, Fortaleza cresce em sua posição também de maior exportador do Norte-Nordeste, enquanto a então primeira colocada no levantamento de 2023, Recife, decresceu seguidamente no período de 2023 a 2025 (1º semestre).

A capital cearense cresceu, em 2025, muito devido às novas operações da Latam para Lisboa (400.000 kg a mais) e ao incremento de operações da Air France entre janeiro e março de 2025, além do uso do Boeing 777-200.

Para essas operações, boa parte dos carregamentos é de frutas. Pedimos uma palavra sobre a liderança em exportação de carga para a Fraport, concessionária do Aeroporto de Fortaleza, porém, até a publicação da coluna, não recebemos atualização. O espaço continua aberto.

Recife registra queda de quase 50%

Se no 1º semestre de 2023, Recife movimentou 3.899.175 kg de carga, o valor reduziu quase 50% em igual período de 2025, para 2.032.408 kg. Nesses dois anos, a movimentação cargueira TAP em Recife reduziu 33%, de 2.140 toneladas, para 1.434 toneladas.

Ainda, Recife sofreu um forte baque com a saída das operações cargueiras da Lufthansa Cargo em 2024, uma frustração de movimentação de quase 800.000 kg entre o 1º semestre de 2025 e o ano passado.

Em Recife, ainda, os novos voos da Azul para Porto e Madri não contabilizaram quantidade relevante de carga no primeiro mês de operação (junho). Foram apenas 21.000 kg de carga em 16 partidas, quantidade relativamente baixa frente aos fretes realizados por companhias como TAP, Air France e Air Europa.

Movimentação de cargas em Salvador também cresceu

Após decrescer forte na exportação de cargas entre 2023 e 2034, no 1º semestre de 2025, o aeroporto de Salvador teve forte incremento de movimentação cargueira, superando inclusive os dois anos anteriores.

Contam positivamente para a capital baiana a chegada da Air France, que passou a contabilizar positivamente apenas em 2025 e até a quarta frequência da Air Europa.

O principal efeito que elevou a movimentação, porém, foi o maior transporte de cargas com a própria TAP, incremento de mais de 1.000.000 de kg no 1º semestre de 2025 sobre o ano passado.

Assim, praticamente todas essas cargas pagas de porão no Nordeste são realizadas em aeronaves comerciais, transportando passageiros simultaneamente, melhorando o resultado financeiro das companhias aéreas.

Aeroporto de Maceió ultrapassa Natal na movimentação de cargas

Em 2025, marcou também a ultrapassagem do aeroporto de Maceió sobre o de Natal na movimentação de cargas. O aeroporto da capital alagoana, movimentou no 1º semestre do presente ano 33.835kg de carga exportação, enquanto o de Natal movimentou apenas 5.234kg.

Já escrevemos sobre parte desse colapso de movimentação de cargas em Natal e a ausência de aeronaves rebocadoras de grandes aeronaves. Em Maceió, a companhia low cost Fly Bondi tem sido a responsável pelo envio de cargas de Alagoas para a Argentina, em cidades como Córdoba.

Fortaleza no 4º lugar nacional em 2024

Conheça o ranking nacional de aeroportos exportadores. O ano marcou o 1º lugar de Fortaleza no cenário Norte-Nordeste.