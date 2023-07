Recife, Fortaleza e Salvador estão entre os principais aeroportos exportadores de cargas do País

Os aeroportos do Recife (PE), Fortaleza (CE) e Salvador (BA) estão entre os seis principais terminais exportadores de cargas do País, atrás apenas de Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Os dados são referentes ao período de janeiro a junho de 2023 e são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O ranking traz os aeroportos nordestinos exatamente em 4º, 5º e 6º lugares. Veja abaixo:

Aeroporto/Carga enviada ao exterior (jan-jun 2023)

1º GUARULHOS: 87.445 t

2º CAMPINAS: 63.681,4 t

3º RIO DE JANEIRO: 11.302,8 t

4º RECIFE: 3.809,8 t

5º FORTALEZA: 2.968,7 t

6º SALVADOR: 2.303,9 t

Entre os três aeroportos nordestinos, a Europa ainda é, de longe, a principal receptora de cargas:

Todos esses dados são reflexo que o Nordeste está bem posicionado em termos de voos internacionais para a Europa, contando com pelo menos três grandes grupos estrangeiros:

TAP: Recife, Salvador, Fortaleza

Air Europa: Salvador

Air France: Fortaleza

O total desses voos chega a 25 ligações semanais, com destaque para a TAP que opera diariamente em Fortaleza e Recife e seis vezes por semana em Salvador.

Para a América do Norte, os voos da Azul em Recife e da Latam em Fortaleza fecham os segundos lugares em carga internacional. Recife ainda mostrou uma movimentação de carga residual com a Azul para Montevidéu, no Uruguai.

Com o incremento de voos para a Flórida em junho de 2023 (Recife) e agosto/setembro (Fortaleza), a quantidade de carga embarcada para a América do Norte deve ganhar mais relevância ao fim do ano.

Passageiros e Cargas

Nos aeroportos de Fortaleza e Salvador, 100% dos números de carga internacional são transportadas em aviões comerciais. Salvador possui uma rota não-regular para Miami com a Latam Cargo, mas não refletiu na movimentação. Recife ainda possui 35% da carga transportada por avião cargueiro da Lufthansa Cargo, que leva para a Europa produção de frutas de todo o Nordeste.

Assim, o transporte de cargas acaba sendo uma segunda fonte geradora de renda para as companhias aéreas.

No caso de Fortaleza, de janeiro a junho do presente ano, as quase 3 mil toneladas de cargas transportadas (apenas no sentido da Europa), em exatas 300 decolagens equivalem a 10 toneladas de carga por voo.

Dez toneladas de carga, em peso, considerando um passageiro de 80kg + 1 mala de 23 kg, são virtualmente, 100 passageiros a mais embarcados numa grande aeronave.

Isso quer dizer que, em média, as aeronaves internacionais de Fortaleza, Recife e Salvador decolam lotadas de passageiros (média maior que 220 passageiros) e bastante preenchidas por cargas (não se contabilizam aqui as malas dos passageiros).

No caso da TAP em Fortaleza, por exemplo, a média de carga por decolagem é superior a 13 toneladas (mais de 72% do total); com a Air France a média é de quase 10 toneladas.

Preço das cargas internacionais

Segundo Thiago Abreu, diretor da CTI Fracht no Brasil, o valor médio pago para o transporte de cargas entre Fortaleza e Lisboa, por exemplo, é escalonado por faixas de peso.

Legenda: TAP é uma das principais transportadoras de cargas em Fortaleza Foto: Diário do Nordeste

A tarifa mínima (cargas com menos de 100kg) é de US$ 260 dólares. Após, há um escalonamento por peso e o preço passa a ser por quilo. As tarifas podem variar de U$ 2,30 a U$ 2,97 por kg a depender dos detalhes de cada carga:

De FORTALEZA para LISBOA

Tarifa mínima: USD 260,00

+100kg: USD 2,97

+300kg: USD 2,80

+500kg: USD 2,40

+1000kg: USD 2,30

Dessa forma, um A330-200 da TAP que transporta em média 13 toneladas de carga, faturaria até U$ 29900, aproximadamente R$ 143.520,00, com seus 6 pallets cheios de carga com 2200 kg cada, por exemplo.

Assim, o valor de faturamento de carga é relevante para a companhia aérea e chega a significar (virtualmente) o faturamento de mais de 30 passageiros, considerando uma passagem de R$ 4000,00, como vimos para setembro de 2023.

Segundo, Thiago Abreu, os valores de transporte para Paris têm valores similares: “os valores são negociados.” O Diretor da CTI Fracht do Brasil informa ainda que, por Fortaleza, os principais itens exportados são: pescados, frutas, cargas secas (redes, artesanato), peixes ornamentais, couro bovino acabado para veículos e para estofados, amostras de minérios, maquinários para moinhos, suplementos alimentares, fontes radioativas para tratamento médico.

“Lisboa é o aeroporto que mais recebe esses produtos, porém conseguimos atingir outros países europeus através de conexões em Portugal, com aeronaves menores.” informa Thiago.

Considerando embarques aéreos de aproximadamente 2.000Kg, temos hoje as seguintes taxas de frete (taxas de origem e destino não inclusas). Os dados são Empresa DSV Air & Sea Brasil:

FOR - Amsterdã: USD 1,65/Kg

FOR - Londres: USD 1,10/Kg

FOR - Paris: USD 1,65/Kg

FOR - Milão: USD 1,65/Kg

FOR - Lisboa: USD 1,15/Kg

Fraport Brasil

Segundo a administradora do Fortaleza Airport, Fraport, todas essas cargas são transportadas em voos comerciais internacionais: “A carga contabilizada é processada diretamente via Terminal de Cargas (Teca), e os principais produtos são: pescados, frutas, calçados e couro.”

Vinci Airport

Segundo a administradora do aeroporto de Salvador, Vinci Airports, mais de 80% dos produtos exportados são frutas, concentrando-se em manga e mamão.

Aena

De acordo com a Aena: “As cargas importadas ou exportadas pelo Aeroporto do Recife são transportadas tanto em aeronaves comerciais quanto em cargueiras, e todas passam pelo Terminal de Carga Aérea Internacional.

Os itens que são mais transportados para fora do país são pescados, para o mercado americano, e frutas, para a Europa. Considerando importação e exportação, a receita do TECA é bastante relevante para a Aena Brasil, e Recife ocupa a quinta maior posição no trânsito de cargas (domésticas + internacionais) no Brasil.”

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil