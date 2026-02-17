Acidente com van na BR-020 deixa cinco mortos e 11 feridos no entorno do DF

Cinco pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um grave acidente entre um caminhão e uma van na BR-020, em Planaltina, próximo à divisa entre o Distrito Federal e Formosa (GO), na madrugada desta terça-feira (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a ocorrência foi registrada por volta das 5h e atendida 10 minutos depois. As informações são do g1.

A van, que transportava 16 pessoas, havia saído de Santa Rita de Cássia (BA) em direção a Brasília quando bateu na traseira de um caminhão.

O impacto deixou destruída a parte do veículo que transportava os passageiros.

As cinco vítimas que morreram no local foram um menino, duas mulheres e dois homens.

Já os 11 feridos, incluindo o motorista da van, foram encaminhadas para unidades de saúde de Formosa e Brasília, tanto pelos bombeiros quanto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista caminhão não se feriu. Ele realizou teste do bafômetro, que resultou negativo, e depois foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina (DF), para prestar esclarecimentos.

Após o acidente, a BR-020 foi parcialmente interditada para segurança das equipes e atendimento da ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.