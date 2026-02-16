Avião aborta decolagem enquanto iniciava subida, no Aeroporto de Guarulhos

Uma aeronave da Latam abortou o processo de decolagem já durante a subida na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O caso ocorreu na noite de domingo (15). O procedimento, considerado normal dentro da segurança aeronáutica, ocorreu com um Boeing 777-32W que seguia para Lisboa, em Portugal.

Inicialmente, o avião, que tem capacidade para 410 passageiros, deveria ter decolado às 17h40, contudo, a partida foi adiada por conta do tráfego de drones no entorno do aeroporto.

Ao longo da tarde, a pista foi fechada duas vezes devido à circulação de pelo menos oito desses equipamentos, conforme mostrou o Diário do Nordeste. Voos nacionais e internacionais atrasaram e alguns chegaram a ser cancelados.

Another view of today´s aborted take-off at Guarulhos (Brazil) involving a LATAM B-777 operating Flight 8146, heading to Lisbon. So far no official info on what happened pic.twitter.com/YXrqnjUrZK — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) February 15, 2026

O caso é investigado pela Polícia, que precisou usar bloqueadores de sinais de drones para garantir a segurança dos voos.

Decolagem abortada

Somente por volta de 19h a aeronave da Latam retomou o procedimento de decolagem. Conforme informações colhidas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o trem de pouso dianteiro já estava no ar quando os pilotos decidiram interromper a subida.

Update on the Latam B-777 that aborted today at take-off at Guarulhos (Brazil). @aero_in reported the jet had its tires deflated, and the passengers disembarked the aircraft. So far, no official confirmation of what happened. pic.twitter.com/kYI0oVbe6U — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) February 16, 2026

Ao jornal, a Latam não informou o que provocou a decisão de interromper o voo. No entanto, a empresa aérea reforçou que todos os procedimentos foram seguidos, os passageiros foram mantidos em segurança. Eles desembarcaram da aeronave e foram colocados em outros voos ou alojados em hotéis.