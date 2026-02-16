Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Avião aborta decolagem enquanto iniciava subida, no Aeroporto de Guarulhos

Trem de pouso dianteiro já estava no ar quando o piloto decidiu recuar da decolagem.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Avião da LATAM acelera na pista durante decolagem no Aeroporto de Guarulhos, com trem de pouso ainda tocando o solo e área urbana ao fundo.
Legenda: Aeronave da Latam durante um procedimento na pista.
Foto: Renato Bezerra.

Uma aeronave da Latam abortou o processo de decolagem já durante a subida na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O caso ocorreu na noite de domingo (15). O procedimento, considerado normal dentro da segurança aeronáutica, ocorreu com um Boeing 777-32W que seguia para Lisboa, em Portugal.

Inicialmente, o avião, que tem capacidade para 410 passageiros, deveria ter decolado às 17h40, contudo, a partida foi adiada por conta do tráfego de drones no entorno do aeroporto. 

Ao longo da tarde, a pista foi fechada duas vezes devido à circulação de pelo menos oito desses equipamentos, conforme mostrou o Diário do Nordeste. Voos nacionais e internacionais atrasaram e alguns chegaram a ser cancelados.

O caso é investigado pela Polícia, que precisou usar bloqueadores de sinais de drones para garantir a segurança dos voos.

Decolagem abortada

Somente por volta de 19h a aeronave da Latam retomou o procedimento de decolagem. Conforme informações colhidas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o trem de pouso dianteiro já estava no ar quando os pilotos decidiram interromper a subida.

Ao jornal, a Latam não informou o que provocou a decisão de interromper o voo. No entanto, a empresa aérea reforçou que todos os procedimentos foram seguidos, os passageiros foram mantidos em segurança. Eles desembarcaram da aeronave e foram colocados em outros voos ou alojados em hotéis.

Assuntos Relacionados
Paciente em um hospital olhando para a câmera, enquanto duas pessoas conversam na sala de espera ao fundo, longe da cama.
País

Marido de jovem intoxicada em piscina relembra a tragédia: 'Encostei na parede sufocando'

Vítima gravou um depoimento no hospital.

Redação
Há 8 minutos
Avião da LATAM acelera na pista durante decolagem no Aeroporto de Guarulhos, com trem de pouso ainda tocando o solo e área urbana ao fundo.
País

Avião aborta decolagem enquanto iniciava subida, no Aeroporto de Guarulhos

Trem de pouso dianteiro já estava no ar quando o piloto decidiu recuar da decolagem.

Redação
Há 1 hora
Grupo de percussionistas participando de um desfile ou celebração ao ar livre, com pessoas vestidas com fantasias coloridas e acessórios carnavalescos, cercados por árvores e foliões na rua. Imagem usada em matéria onde responde dúvida: bancos abrem na segunda de carnaval?
País

Bancos abrem na segunda de Carnaval? Veja como funciona o atendimento

Festa é considerada ponto facultativo na maioria dos estados brasileiros.

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra a entrada do terminal 1 do Aeroporto de Guarulhos.
País

Drones ilegais paralisam operações no Aeroporto de Guarulhos

Equipamentos foram neutralizados com auxílio de bloqueadores de sinal da Polícia Militar de São Paulo

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, há uma piscina coberta com raias demarcadas e bandeirolas laranja e brancas penduradas acima da água. À direita, um homem de camiseta escura e shorts claros caminha por um corredor interno enquanto faz um gesto de positivo com a mão e segura um galão de água no outro braço.
País

Esposo de mulher que morreu após aula de natação deixa hospital em São Paulo

Vinicius de Oliveira passou oito dias internado, sete deles na UTI.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Vista aérea de equipe de resgate com coletes salva-vidas laranja prestando socorro a pessoas em área de rio com água barrenta, próximas a destroços e vegetação flutuante, ao lado de embarcação.
País

Bebê de cinco dias é resgatado dentro de cooler após naufrágio em Manaus

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (13), durante trajeto entre Manaus e Nova Olinda do Norte.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Equipes de resgate com uniformes laranja e azul organizam macas e equipamentos médicos em cais às margens de rio, enquanto embarcação permanece ao fundo, durante operação de atendimento a ocorrência.
País

Criança de 3 anos e estudante morrem em naufrágio no Amazonas

Sete pessoas estão desaparecidas e 71 foram resgatadas com vida.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
José Álvaro Moisés.
País

Morre afogado José Álvaro Moisés, um dos fundadores do PT

O ex-professor da USP tinha 81 anos.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Família do secretário de Itumbiara posando para foto em ambiente decorado para o Natal, com árvores iluminadas, enfeites vermelhos e parede de pedra ao fundo. Thales Naves Machado, que atirou e matou os dois filhos.
País

Morre o segundo filho baleado por secretário de Itumbiara

A criança estava internada em estado gravíssimo desde a última quarta-feira, quando foi baleada pelo próprio pai.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Foto do cão orelha.
País

Corpo de cão Orelha é exumado para nova perícia

Foi levantada a importância de esclarecimentos para apurar se houve coação no caso.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
foto de Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), que atirou contra os dois filhos, de 8 e 12 anos.
País

Filho baleado de secretário de Itumbiara segue em UTI

Jovem de 8 anos está em estado grave no Hospital Estadual São Marcos.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Foto de Thales Machado ao lado da esposa e dos filhos que foram assassinados por ele.
País

Esposa de secretário de Itumbiara estava viajando quando filho foi morto pelo marido

Thales Machado era genro do prefeito Dione Araújo.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após problemas respiratórios ocasionados pelo uso da piscina da C4 Gym.
País

Sócio de academia apagou mensagens após morte de professora em piscina; veja prints

Professora morreu por inalação de gás tóxico.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
foto de Thales Machado, secretário de Itumbiara que matou os dois filhos a tiros, ao lado da esposa.
País

Quem era Thales Machado, secretário que atirou contra os dois filhos em Goiás

Após atirar nas crianças, ele tirou a própria vida, informou a Polícia Militar de Goiás.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
foto de Thales Machado, secretário de governo da prefeitura de Itumbiara (GO), que atirou contra os dois filhos, de 8 e 12 anos.
País

Secretário de prefeitura em Goiás atira contra os dois filhos e mata o mais velho

Após o ataque, Thales Machado tirou a própria vida, informou a Polícia Militar de Goiás.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, morreu após problemas respiratórios ocasionados pelo uso da piscina da C4 Gym.
País

Polícia pede prisão de sócios de academia após morte de professora intoxicada em piscina em SP

Três vítimas continuam internadas.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Piloto foi preso antes de sair em voo.
País

Piloto preso por suspeita de chefiar rede de abuso infantil é demitido da Latam

A avó de três vítimas foi detida temporariamente.

Redação
12 de Fevereiro de 2026
Fotografia de plano médio da estudante de psicologia Vanessa Lara. Ela tem cabelos castanhos longos e lisos que caem sobre os ombros e veste uma blusa branca de gola redonda. Vanessa está com o rosto levemente inclinado para baixo, com uma expressão séria e concentrada. O fundo é composto por uma parede dividida horizontalmente nas cores branco e azul.
País

Quem era Vanessa Lara, estudante de psicologia de BH cuja morte gerou comoção

A jovem, de 23 anos, sonhava atuar em recursos humanos e foi descrita por professores como tranquila e comprometida.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto do dinheiro que foi jogado pela janela durante cumprimento de mandados da Operação Barco de Papel.
País

PF apreende R$ 429 mil arremessados de prédio em Balneário Camboriú durante operação federal

Dinheiro foi lançado de janela durante cumprimento de mandados da Operação Barco de Papel.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Foto do momento em que gêmeos de 6 anos saltam de um veículo em movimento em uma propriedade rural.
País

Gêmeos de 6 anos escapam ilesos após soltarem freio de mão e carro cair em ribanceira no PR

Veículo caiu em propriedade rural de Francisco Beltrão após crianças soltarem o freio de mão.

Redação
10 de Fevereiro de 2026