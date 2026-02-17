Um acidente assustou quem acompanhava a movimentação no Porto de Santos na noite da última segunda-feira (16). O navio porta-contêineres Seaspan Empire colidiu com duas balsas da travessia entre Santos e Guarujá, levando os tripulantes a saltarem na água para evitar o impacto.

O incidente ocorreu por volta das 21h30. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a balsa FB-15 realizava uma manobra de apoio à FB-14 quando foi atingida pelo cargueiro.

No momento da colisão, as embarcações de transporte estavam fora de operação e não carregavam veículos ou passageiros, o que evitou uma tragédia maior.

Diante da iminência do choque, os três tripulantes que estavam a bordo pularam no mar e nadaram até a margem.

Vídeos registrados por testemunhas mostram o momento em que populares gritaram para que os profissionais abandonassem o convés antes do barulho da batida.

De acordo com a Autoridade Portuária de Santos (APS), os trabalhadores foram resgatados sem ferimentos aparentes.

Os danos materiais ficaram restritos à proa de uma das embarcações. O navio, que carregava contêineres, seguiu para a área de fundeio e atracou em um terminal portuário na madrugada desta terça-feira (17).

Já as balsas envolvidas permanecem fora de serviço, aguardando vistorias e a determinação da Capitania dos Portos, que investigará as causas do acidente.

Apesar da ocorrência, a travessia entre as duas cidades litorâneas segue operando normalmente com as demais embarcações da frota.

A operação mantém o plano especial para o feriado de Carnaval, que prevê monitoramento contínuo e frota ampliada até o dia 18 de fevereiro.