Navio colide com balsas no Porto de Santos e tripulantes pulam no mar para se salvar; veja vídeo
Embarcações de transporte entre Santos e Guarujá estavam fora de operação no momento do acidente.
Um acidente assustou quem acompanhava a movimentação no Porto de Santos na noite da última segunda-feira (16). O navio porta-contêineres Seaspan Empire colidiu com duas balsas da travessia entre Santos e Guarujá, levando os tripulantes a saltarem na água para evitar o impacto.
O incidente ocorreu por volta das 21h30. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a balsa FB-15 realizava uma manobra de apoio à FB-14 quando foi atingida pelo cargueiro.
No momento da colisão, as embarcações de transporte estavam fora de operação e não carregavam veículos ou passageiros, o que evitou uma tragédia maior.
Diante da iminência do choque, os três tripulantes que estavam a bordo pularam no mar e nadaram até a margem.
Vídeos registrados por testemunhas mostram o momento em que populares gritaram para que os profissionais abandonassem o convés antes do barulho da batida.
De acordo com a Autoridade Portuária de Santos (APS), os trabalhadores foram resgatados sem ferimentos aparentes.
Os danos materiais ficaram restritos à proa de uma das embarcações. O navio, que carregava contêineres, seguiu para a área de fundeio e atracou em um terminal portuário na madrugada desta terça-feira (17).
Já as balsas envolvidas permanecem fora de serviço, aguardando vistorias e a determinação da Capitania dos Portos, que investigará as causas do acidente.
Apesar da ocorrência, a travessia entre as duas cidades litorâneas segue operando normalmente com as demais embarcações da frota.
A operação mantém o plano especial para o feriado de Carnaval, que prevê monitoramento contínuo e frota ampliada até o dia 18 de fevereiro.