Navio que passou pelo Ceará é interceptado com quase 10 toneladas de cocaína em alto-mar

Os 13 tripulantes foram presos em flagrante.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
(Atualizado às 14:07)
Segurança
A imagem mostra um navio, próximo a diversos fardos, que continham entorpecentes.
Legenda: O navio, de bandeira estrangeira, foi interceptado nas proximidades do arquipélago das Canárias.
Foto: Divulgação/ Polícia Nacional da Espanha.

Um navio que passou pelo Porto do Mucuripe, em Fortaleza, foi interceptado em alto-mar, com quase 10 toneladas de cocaína, em uma operação internacional - que envolveu as polícias do Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido. A droga estava escondida em uma carga de sal.

"Uma operação internacional de combate ao tráfico transnacional de drogas, com a participação da Polícia Federal do Brasil, resultou na apreensão de aproximadamente 10 toneladas de cocaína a bordo de uma embarcação mercante de bandeira estrangeira", informou a PF.

A interceptação ocorreu entre os dias 6 e 7 de janeiro deste ano, em águas internacionais do Oceano Atlântico, nas proximidades do arquipélago das Canárias - pertencente à Espanha.

A reportagem apurou que o navio United S saiu do Porto do Mucuripe no dia 6 de dezembro de 2025. A embarcação já era acompanhada pela Polícia Federal, a pedido das autoridades de outros países.

A Polícia Federal confirmou que a embarcação passou pelo Porto do Mucuripe. Questionada, a Companhia Docas do Ceará - que gerencia o Porto do Mucuripe - informou que desconhece a informação.

Como aconteceu a apreensão

A Polícia Nacional Espanhola interceptou o navio, com o apoio da DEA (Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos da América), da NCA (Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido), da Polícia Federal brasileira e de autoridades da França e Portugal.

9.994 kg
de cocaína foram apreendidos em 294 fardos. A droga estava escondida em meio a uma carga de sal, segundo informações da Polícia Nacional Espanhola.

Uma arma de fogo, que era utilizada para proteger a carga de entorpecentes, também foi apreendida pelos policiais espanhóis. 13 tripulantes - de nacionalidades diversas (não divulgadas) - foram presos em flagrante.

"Os procedimentos legais serão conduzidos na Espanha, enquanto a Polícia Federal brasileira acompanha as investigações, mantendo o intercâmbio de informações e o apoio às ações de repressão ao crime organizado transnacional", ressaltou a PF.

Navio ficou à deriva por quase 12h

Segundo a Polícia Nacional Espanhola, a embarcação que transportava quase 10 toneladas de cocaína ficou à deriva, no Oceano Atlântico, antes de ser interceptada.

A operação apresentou grandes complicações. Após o embarque, foi necessário o apoio da Sociedade de Segurança e Salvamento Marítimo (SASEMAR), pois o navio ficou sem combustível e permaneceu à deriva por quase 12 horas, sendo preciso rebocá-lo até as Ilhas Canárias", informou a Polícia Nacional.

A Operação Maré Branca (como foi denominada pela polícia espanhola) representou a maior apreensão de cocaína em alto mar já realizada pela Polícia Nacional.

A quantidade de quase 10 toneladas da droga superou uma apreensão de 7,5 toneladas de cocaína, localizadas na proa do navio Tammsaare, no ano de 1999 (há mais de 25 anos).

