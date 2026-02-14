Diário do Nordeste
Bebê de cinco dias é resgatado dentro de cooler após naufrágio em Manaus

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (13), durante trajeto entre Manaus e Nova Olinda do Norte.

Redação producaodiario@svm.com.br
País
Vista aérea de equipe de resgate com coletes salva-vidas laranja prestando socorro a pessoas em área de rio com água barrenta, próximas a destroços e vegetação flutuante, ao lado de embarcação.
Legenda: No acidente, uma criança de 3 anos e uma jovem de 22 morreram.
Foto: Reprodução/g1

Um bebê prematuro de apenas cinco dias foi resgatado após ficar à deriva dentro de um cooler em Manaus, no Amazonas. O fato ocorreu devido ao naufrágio de uma embarcação nas proximidades do Encontro das Águas, nesta sexta-feira (13). As informações são do g1.

A mãe do bebê também foi resgatada. A mulher havia viajado para Manaus para dar à luz e estava retornando para Nova Olinda, a 135 km da capital. A criança nasceu prematura, com 35 semanas. 

No acidente, uma criança de 3 anos e uma jovem de 22 morreram. Além disso, sete pessoas estão desaparecidas e 71 foram resgatadas com vida.

As causas do naufrágio ainda não foram oficialmente divulgadas. 

Cooler vermelho com tampa preta preso à parte traseira de uma bicicleta, visto de perto.
Legenda: Cooler onde o bebê foi resgatado.
Foto: Reprodução

Entenda o naufrágio em Manaus

A lancha Lima de Abreu XV virou perto do Encontro das Águas, enquanto fazia o trajeto entre Manaus e Nova Olinda do Norte. 

De acordo com relatos de testemunhas, ventava forte no momento do acidente e a água estava agitada. Além disso, sobreviventes alegam que o piloto trafegava em alta velocidade. 

A Marinha informou que equipes e uma aeronave continuam no local para a localização dos sete desaparecidos no naufrágio. 

A busca havia sido suspensa na sexta-feira (13), devido ao mau tempo, mas foi retomada na manhã deste sábado (14). 

"As buscas permanecem hoje tanto na região do acidente quanto nas margens dos rios. Serão utilizadas embarcações e mergulhadores da Marinha. Foi instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para investigar as causas e responsabilidades pelo acidente", declarou a instituição.

