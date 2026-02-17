Naufrágio em Manaus: corpo de cantor gospel é encontrado; uma mulher e uma criança também morreram
O acidente ocorreu na última sexta-feira (13), quando um grupo de viajante seguida para o encontro dos rios Negro e Solimões.
O corpo do cantor gospel Fernando Grandêz foi encontrado no Rio Amazonas pelas equipes estaduais do Corpo Bombeiros Militar na última segunda-feira (16). O artista foi vítima de um acidente envolvendo uma embarcação de passageiros que terminou naufragando na sexta-feira (13).
Além do cantor, uma mulher e uma criança também morreram, outras seis pessoas seguem desaparecidas.
Grandêz estava na embarcação Lima de Abreu XV junto a outros 79 passageiros. Na sexta, o cantor partiu de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte, onde o grupo pretendia ver o encontro entre os rios Negro e Solimões.
No acidente, além de cantor, também morreram uma criança de três anos e uma mulher de 22 anos. De acordo com informações repassadas pelos bombeiros ao g1, 71 pessoas foram resgatadas com vida e há ainda seis desaparecidas.
Ao todo, mais de 40 bombeiros foram mobilizados para as buscas, incluindo 21 mergulhadores. Três embarcações, três ambulâncias e até drones foram usados nas buscas. As equipes têm apoio ainda do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) do Estado de São Paulo e da Marinha do Brasil.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil do Amazonas à CNN Brasil, o piloto da embarcação que naufragou, identificado como José Pedro da Silva Gama, de 42 anos, foi preso em flagrante homicídio culposo. Ele pagou fiança e responderá em liberdade.
Vítimas relataram em vídeos divulgados nas redes sociais que o condutor mantinha a velocidade alta da embarcação mesmo diante das ondas turbulentas da região.
Quem era o cantor gospel Fernando Grandêz?
Grandêz tinha 39 anos e era membro de uma igreja evangélica de Manaus, onde também fazia apresentações como cantor.
Nas redes sociais, o cantor também compartilhava fotos de viagens que fazia constantemente. Entre os registros mais recentes, há fotos do artista em Gramado, Rio de Janeiro e Blumenau.
O velório do artista ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (17). Amigos e familiares do cantor fizeram um culto em sua homenagem.