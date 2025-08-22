Brasil nega pedido da ONU para arcar com hospedagem de delegações na COP30

A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu que o Brasil consiga subsídios para trazer nações mais pobres para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30) em Belém, no Pará. Contudo, a solicitação foi negada pelo governo brasileiro.

"O governo brasileiro se posicionou dizendo que já está arcando com custos significativos para a realização da COP. Por isso, não há como arcar com subsídio para delegações de outros países", disse a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, ao g1.

Nesta sexta-feira (22), a 80 dias para o início da COP30, o Brasil divulgou que apenas 47 dos 196 países previstos estão com hospedagem e presença confirmada para o evento.

Nova reunião discutiu o preço da hospedagem em Belém

Nesta manhã, os representantes das delegações se reuniram com a organização do evento para discutir sobre as atuais condições de estadas e sobre os pedidos feitos pelos países. O encontro ocorreu na ONU.

Há semanas, o governo federal enfrenta pressão internacional por conta do alto preço das hospedagens em Belém, que, segundo os relatos, são abusivas,

A Casa Civil e a Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop) informaram que uma das demandas ainda em alta é o aumento do subsídio de diárias.

O orçamento base das diárias das delegações subsidiadas pela ONU é de 140 dólares (R$ 758) para arcar com despesas de alimentação e hospedagem.

Hospedagens confirmadas

Conforme a organização da COP30, 39 países fecharam hospedagens no site do governo federal.

Outros oito fizeram acordos diretamente com hotéis: Egito, Espanha, Portugal, República Democrática do Congo, Singapura, Arábia Saudita, Japão e Noruega.

"A gente acredita que muitos países estavam esperando a reunião de hoje do bureau (responsável por questões de gestão de processos.) para ver o que traríamos de como respostas. É uma inferência nossa. A ideia é termos um grupo de pessoas para ligar para os pontos focais dessas delegações para saber o que está acontecendo e como podemos ajudar", disse o secretário extraordinário, Valter Correia.