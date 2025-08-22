Consulta ao 4º lote de restituição do IRPF 2025 começa nesta sexta-feira (22); saiba como fazer
Mais de 1,8 milhão de contribuintes receberão um total de R$ 2,9 bilhões em reembolso
O 4º lote de restituição do IRPF 2025 estará disponível para consulta nesta sexta-feira (22), a partir das 10 horas, pela Receita Federal. O valor será depositado em 29 de agosto.
Neste lote, mais de 1,8 milhão de contribuintes receberão um total de R$ 2,9 bilhões em reembolso.
Como fazer
Abaixo, confira o passo a passo para consultar se você será contemplado neste lote:
- Para consultar o 4º lote de restituição do IRPF 2025 é necessário acessar o site restituicao.receita.fazenda.gov.br;
- Em seguida, o contribuinte deve informar número de CPF, data de nascimento e ano de exercício;
- Logo depois, apertar em "Consultar".
Quem recebe o 4º lote de restituição
Segundo o fisco, do mais de 1,8 milhão de contribuintes, 116.611 são os com prioridade no reembolso, como idosos, indivíduos cuja maior fonte de renda seja o magistério e pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.
Caso o dinheiro não seja creditado, os recursos ficarão disponíveis para saque no Banco do Brasil por até um ano. Após esse prazo, é possível solicitar novamente os valores pelo portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicando em "Meu Imposto de Renda".
Veja também
Como as restituições estão distribuídas no 4º lote
- 13.515 para idosos acima de 80 anos;
- 72.434 para pessoas entre 60 e 79 anos;
- 7.821 para indivíduos com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;
- 22.841 para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
- 312.915 para quem não possui prioridade legal, mas usaram a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX;
- 1.454.509 destinadas a contribuintes não prioritários.
Qual é o próximo lote de restituição do IRPF 2025?
O 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será o último a ser pago. Segundo o cronograma da Receita Federal, ele deve ser depositado em 30 de setembro.