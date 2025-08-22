Diário do Nordeste
Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (22/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 10 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:14)
Negócios
Imagemmostra sorteio de loteria com bolas numeradas coloridas dentro de uma urna transparente, ilustrando loterias da Caixa com sorteio em 22 de agosto de 2025
Legenda: Quina pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Divulgação/Loterias Caixa

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (22) cinco sorteios imperdíveis para quem deseja tenta a sorte na loteria. 

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), serão sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Lotofácil;
  • Lotomania;
  • Quina;
  • Dupla Sena;
  • Super Sete.

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela Quina, que sorteia R$ 10 milhões

Para auxiliar os jogadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta sexta (22/08)

Quina 6807: Prêmio de R$ 10 milhões

A Quina está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela. 

Lotofácil 3476: Prêmio de R$ 5 milhões

Com prêmio principal estimado em R$ 5 milhões, a Lotofácil pode premiar quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Dupla Sena 2850: Prêmio de R$ 4,3 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances para você ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 4,3 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Você também pode ganhar prêmios menores acertando 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar. 

Lotomania 2813: Prêmio de R$ 500 mil

A Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 500 mil nesta noite. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.  

Super Sete 736: Prêmio de R$ 200 mil

A Super Sete também está sem ganhadores há alguns concursos e, nesta noite, pode pagar o prêmio de R$ 200 mil para o jogador que acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Papo Carreira

