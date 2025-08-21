Lotofácil da Independência 2025: veja data do sorteio e saiba como apostar

O prêmio principal na Lotofácil da Independência 2025 deve chegar a R$ 220 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal, e irá para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas. O sorteio do concurso especial de nº 3480 será realizado no dia 6 de setembro.

Por se tratar de uma edição especial, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum participante acerte as 15 dezenas, a quantia é dividida entre os acertadores na faixa das 14 dezenas, e assim por diante.

As apostas podem ser feitas a partir do dia 27 de agosto, em volante específico, nas casas lotéricas de todo o País, pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

Como jogar na Lotofácil da Independência?

Cada aposta simples custa R$ 3,50. Para jogar, basta marcar no mínimo 15 números dentre os 25 disponíveis no cartão. Quem quiser também pode deixar para o sistema escolher os números, opção conhecida como Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 15, 14, 13, 12 e 11 dezenas.

Também existe a possibilidade de realizar apostas em grupo para aumentar as chances de ganhar na Lotofácil da Independência 2025, realizando os conhecidos "bolões". Assim, mais jogos podem ser feitos com mais dezenas marcadas, chegando ao total de 20 números marcados entre os 25 disponíveis, o que é o limite estabelecido para essa modalidade.