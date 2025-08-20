Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil e levam mais de R$ 700 mil cada

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3474, sorteada na noite desta quarta-feira (20), e levaram R$ 767.416,72, cada.

As duas foram feitas na modalidade simples, sendo registradas nas cidades de Macapá e Rio de Janeiro.

No Ceará, três apostas simples feitas em Fortaleza acertaram 14 dezenas e levaram um prêmio de R$ 2.394,49, cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste quinta-feira (21), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

12 - 04 - 15 - 25 - 10 - 01 - 14 - 21 - 13 - 20 - 09 - 08 - 19 - 06 - 18

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 767.416,72

14 acertos

192 apostas ganhadoras, R$ 2.394,49

13 acertos

7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

88745 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

479031 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.