Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (20/08)

A Caixa Econômica Federal promove sete sorteios nesta quarta-feira (20) para os jogadores que desejam tentar a sorte na loteria.

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

Lotofácil;

Loteria Federal;

Lotomania;

Quina;

Dupla Sena;

Super Sete;

+Milionária.

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela +Milionária, que sorteia R$ 145 milhões.

Para auxiliar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta quarta (20/08)

+Milionária 278: Prêmio de R$ 145 milhões

Acumulada, a +Milionária pode pagar o prêmio de R$ 145 milhões para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos. Prêmios menores também são pagos para quem acerta de 2 a 6 números e 1 ou 2 trevos, de acordo com as combinações.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher 6 números (entre 50 disponíveis) e 2 trevos (entre 6 disponíveis). É possível marcar mais números para aumentar as chances de ganhar.

Quina 6805: Prêmio de R$ 7,5 milhões

Acumulada, a Quina sorteia um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla Sena 2849: Prêmio de R$ 4 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 4 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Lotofácil 3474: Prêmio de R$ 1,8 milhão

A Lotofácil pode pagar um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão a quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Loteria Federal 05993-5: Mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

A Loteria Federal sorteia mais de R$ 1,5 milhão em prêmios. A loteria principal é dividida em cinco extrações. É possível ganhar valores ao acertar:

Um dos cinco números principais;

Milhar, centena e dezena de qualquer um dos cinco prêmios principais;

Bilhetes com a dezena final idêntica a dezena anterior ou posterior à dezena do 1º prêmio;

A unidade do 1º prêmio.

Como jogar: o bilhete é vendido já com um número e custa R$ 40. Ele é dividido em 10 frações, que podem ser compradas separadamente por R$ 4 cada. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações compradas.

Lotomania 2812: Prêmio de R$ 600 mil

A Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 600 mil. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Super Sete 735: Prêmio de R$ 150 mil

A Super Sete está acumulada e pode pagar R$ 150 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.