Lotofácil 3473: cinco apostas dividem prêmio de R$ 3 mi; ganhador do Piauí leva mais de R$ 600 mil
Oito apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e foram premiadas
Cinco apostas simples acertaram as 15 dezenas do concurso 3473 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (19), e levaram cada uma um prêmio de R$ 607.659,64.
Cidades com apostas ganhadoras:
- Brasília (DF);
- Itaúna (MG);
- Campo Grande (MS);
- Teresina (PI);
- Cotia (SP).
No Ceará, oito apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, sendo seis para Fortaleza e outras duas para Jijoca de Jericoacoara e Trairi. Para a capital, duas foram feitas na modalidade bolão, uma via aposta online e outra física, com cada uma recebendo R$ 3.715,32 e R$ 2.476,88, respectivamente. O restante levou R$ 1.238,45. Ao todo, 498 apostas acertaram.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste quarta-feira (20), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Veja também
Veja o resultado do Concurso 3473 da Lotofácil
02-03-04-05-06-07-09-12-13-14-17-18-19-23-25
Resumo do sorteio
15 acertos
Cinco apostas ganhadoras, R$ 607.659,64
14 acertos
498 apostas ganhadoras, R$ 1.238,45
13 acertos
15.869 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
175.043 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
848.441 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.