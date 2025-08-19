Diário do Nordeste
Lotofácil 3473: cinco apostas dividem prêmio de R$ 3 mi; ganhador do Piauí leva mais de R$ 600 mil

Oito apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e foram premiadas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:58)
Negócios
Papeleta da Lotofácil
Legenda: O prêmio principal para o próximo concurso está em R$ 1,8 milhão
Foto: Rafael Lins / Shutterstock

Cinco apostas simples acertaram as 15 dezenas do concurso 3473 do sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (19), e levaram cada uma um prêmio de R$ 607.659,64

Cidades com apostas ganhadoras:

  • Brasília (DF);
  • Itaúna (MG);
  • Campo Grande (MS);
  • Teresina (PI);
  • Cotia (SP).

No Ceará, oito apostas acertaram 14 dezenas e foram premiadas, sendo seis para Fortaleza e outras duas para Jijoca de Jericoacoara e Trairi. Para a capital, duas foram feitas na modalidade bolão, uma via aposta online e outra física, com cada uma recebendo R$ 3.715,32 e R$ 2.476,88, respectivamente. O restante levou R$ 1.238,45. Ao todo, 498 apostas acertaram.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste quarta-feira (20), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

teaser image
Negócios

Confira as loterias acumuladas desta terça-feira (19/08) e saiba os valores dos próximos sorteios

Veja o resultado do Concurso 3473 da Lotofácil

02-03-04-05-06-07-09-12-13-14-17-18-19-23-25

Resumo do sorteio

15 acertos
Cinco apostas ganhadoras, R$ 607.659,64

14 acertos
498 apostas ganhadoras, R$ 1.238,45

13 acertos
15.869 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
175.043 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
848.441 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

