Seis municípios do Ceará são destaque no Prêmio MEC, e Estado recebe premiação milionária

Entre as categorias em que o Ceará ficou em evidência pela relevância de projetos educacionais, estão a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação em tempo integral

Escrito por
Raísa Azevedo raisa.azevedo@svm.com.br
(Atualizado às 21:53)
Ceará
foto de Lula, Camilo Santana e Elmano de Freitas no Prêmio MEC da Educação Brasileira
Legenda: Premiação contou com a presença do presidente Lula, do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas
Foto: Ângelo Miguel/MEC

Seis municípios do Ceará foram destaque no ‘Prêmio MEC da Educação Brasileira’, honraria do Governo Federal que reconhece iniciativas voltadas para a promoção de avanços na educação do País.

As cidades cearenses de Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Sobral, Pires Ferreira, Ipueiras e Icó estão entre as premiadas na cerimônia que ocorreu nesta segunda-feira (11), no Palácio do Planalto, em Brasília. (Veja os detalhes das categorias abaixo)

No total, o estado do Ceará foi premiado em R$ 2 milhões por apresentar os melhores resultados entre os estados brasileiros nas categorias de alfabetização, anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental e Enem, sem considerar as premiações destinadas especificamente aos municípios e às escolas cearenses vencedoras.

Além do Ceará, também foram premiados três estados, 35 municípios e 20 escolas. Ao todo, foram entregues 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil; Alfabetização; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Anos Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Enem; Educação em Tempo Integral; e Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Além disso, 49 professores foram homenageados pelo trabalho que realizam nas escolas e municípios premiados. 

Conforme o edital do prêmio, podem ser pagos, por categoria, até R$ 500 mil para o estado, R$ 300 mil para cada município e R$ 100 mil para cada escola.

Os recursos serão repassados conforme regulamento específico: para estados e municípios, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR); e, para as escolas, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com prestação de contas prevista no âmbito dos programas.

Com o comando do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana, o Prêmio MEC da Educação Brasileira reconheceu 54 alunos pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre eles dois estudantes cearenses.

O Ceará foi, inclusive, o Estado com maior participação no certame que é a principal porta para a educação superior do Brasil. O governador do Estado, Elmano de Freitas, também esteve presente na premiação.

O prêmio é uma forma de mobilizar toda a comunidade educacional deste país e reconhecer redes e escolas públicas em contexto de alta vulnerabilidade, contribuindo para a redução de desigualdades raciais no acesso e na permanência escolar.
Camilo Santana
Ministro da Educação

Categorias em que o Ceará foi destaque

Entre as categorias em que o Estado do Ceará ficou em evidência pela relevância de projetos educacionais, estão a educação infantil, em que o município de Monsenhor Tabosa foi reconhecido com a maior taxa de cobertura em creche.

Já a cidade de Novo Oriente, além de apresentar os melhores resultados de alfabetização entre os municípios, teve o Centro de Ensino Infantil e Fundamental Otávio Rodrigues Cavalcante entre as escolas com melhor desempenho do País na categoria.

Em relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, a Escola Municipal Mocinha Rodrigues, de Sobral, teve os melhores resultados entre as unidades de ensino e Pires Ferreira alcançou êxito entre os municípios.

Como sublinhado pelo Diário do Nordeste nesse domingo (10), a Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos, de Ipueiras, conquistou a categoria “Ensino Médio” ao apostar na proximidade entre campo, família e ambiente educacional. A unidade agrícola cearense foi criada em 2017 e funciona no formato "internato", tendo como base a “Pedagogia da Alternância”, método que visa a interação entre o estudante do campo e a realidade dele no cotidiano.

O município de Icó foi exaltado na categoria de "Educação em Tempo Integral" nos anos finais do ensino fundamental.

Veja todos os municípios e as respectivas premiações abaixo:

EDUCAÇÃO INFANTIL

Maior taxa de cobertura em creche

  • Monsenhor Tabosa (CE)

Premiação: ​Educação Infantil – troféu e R$ 300 mil para cada município, com base na taxa de cobertura em creches, de acordo com o Censo 2022 (IBGE).   

ALFABETIZAÇÃO

Melhores resultados – escolas​​

  • Centro de Ensino Infantil e Fundamental Otávio Rodrigues Cavalcante – Novo Oriente (CE)

Melhores resultados – municípios​

  • Novo Oriente (CE)

Melhores resultados – estado​ ​Ceará

Premiação: Alfabetização – troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada escola, com base no percentual de Avaliação de Alfabetização 2024.  

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Melhores resultados – escolas​

  • Escola Municipal Mocinha Rodrigues – Sobral (CE)

Melhores resultados – municípios​

  • Pires Ferreira (CE)

Melhores resultados – estado​

  • ​Ceará

Premiação: Anos Iniciais do Ensino Fundamental – troféu e R$ 500 mil para o estado; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada escola, com base no Ideb 2023.  

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Melhores resultados – estado​

  • ​Ceará

ENSINO MÉDIO

Melhores resultados – escola​​

Premiação: Ensino Médio – troféu e R$ 500 mil para o estado; e R$ 100 mil para cada escola, com base no Ideb 2023.  

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM)

Melhores resultados – redação

Alunos:

  • Pedro Ricardo Alves Freitas (CE)
  • Ruan Marcos Sampaio (CE)

Maior participação – estado

  • Ceará

Premiação: Enem – troféu e R$ 500 mil para o estado com maior percentual de participação dos estudantes concluintes da rede pública; e medalhas, smartphones e tablets aos estudantes com alto desempenho na redação.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Anos finais do ensino fundamental – municípios​

  • Icó (CE)

Premiação: Educação em Tempo Integral – troféu e R$ 500 mil para o estado; e R$ 300 mil para cada município, com base no percentual de matrículas de pretos e pardos em tempo integral. 

>> Confira a lista completa com os premiados de 2025

Seleção dos premiados

Segundo o MEC, os vencedores da edição de 2025 foram selecionados com base em indicadores oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Todas as análises foram realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sem abertura de editais ou inscrição prévia.  

Os recursos deverão ser utilizados pelos entes federativos e escolas para melhorias de infraestrutura escolar, reconhecimento e valorização dos profissionais da educação.

