Veja as cidades do CE com os melhores índices nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Educação, saúde, igualdade de gênero, redução de desigualdades, preservação do meio ambiente e acesso a saneamento básico. São esses e muitos outros aspectos sociais, econômicos, ambientais que impactam o desenvolvimento sustentável e devem ser trabalhados para que, globalmente, as metas da Agenda 2030 sejam atingidas. Ao observar os resultados das cidades cearenses nessas áreas, é possível saber o progresso que tem sido feito rumo a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Enquanto, no Ceará, 75% dos municípios têm nível alto ou muito alto em "Saúde e Bem-Estar" e "Energia Acessível e Limpa", por exemplo, o Estado como um todo ainda precisa avançar em áreas como "Paz, Justiça e Instituições Eficazes" e "Trabalho Decente e Crescimento Econômico". É isso que mostra a terceira edição do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2025 (IDSC-BR), divulgada na última sexta-feira (8).

Veja também Ceará 66% das cidades do CE têm nível 'baixo' ou 'muito baixo' de Desenvolvimento Sustentável; veja mapa

Criado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, o IDSC-BR analisa uma centena de indicadores e os agrupa por Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Para cada uma dessas categorias, o município recebe uma nota, em uma escala de 0 a 100 pontos. Quanto mais perto de 100, maior é o nível de desenvolvimento naquela área.

Para isso, o Instituto recorre ao dados mais atualizados que estão disponíveis em bases públicas e oficiais, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Informação e Informática do SUS (Datasus), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa).

As cidades do Ceará com os melhores resultados em cada ODS

A partir do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2025, o Diário do Nordeste elencou os municípios com as maiores pontuações em cada ODS. Veja, no gráfico abaixo, os 10 melhores resultados.

Em seguida, confira detalhes sobre quais são os ODS e quais informações foram analisadas para chegar aos indicadores.

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Entre os dados observados para esse ODS estão: percentual de famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais e percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza no Cadastro Único pós Bolsa Família.

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Brejo Santo (67,16) Pacatuba (64,33) Eusébio (63,48) Sobral (62,87) Aquiraz (61,53)

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Entre os dados observados para esse ODS estão: Obesidade infantil, baixo peso ao nascer e percentual de estabelecimentos que praticam agricultura orgânica.

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Croatá (61,87) Cariús (61,74) Itapipoca (59,11) Ararendá (58,53) Campos Sales (57,66)

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades

Entre os dados observados para esse ODS estão: Cobertura vacinal, idade média ao morrer e pré-natal insuficiente

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Guaramiranga (90,85) Carnaubal (86,92) Arneiroz (86,07) Alcântaras (85,49) Jaguaretama (85,15)

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos

Entre os dados observados para esse ODS estão: Percentual de crianças de 0 a 3 anos matrículadas em creches, acesso à internet nas escolas do ensino fundamental e médio na rede pública e professores com formação em nível superior

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Deputado Irapuan Pinheiro 75.29 Catunda 72.91 Pires Ferreira 71.98 Altaneira 71.81 Uruoca 71.73

Veja também Ceará Onde morar? Déficit habitacional atinge quase mesmo número de casas para turismo ou veraneio no CE Ceará Ceará tem mais de 445,4 mil pessoas vivendo em unidades de conservação, 8ª maior população do Brasil

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Entre os dados observados para esse ODS estão: Mulheres jovens de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham, desigualdade de salário por sexo e taxa de feminicídio

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Frecheirinha (76,56) Nova Russas (75,72) Jijoca de Jericoacoara (75,52) Chaval (74,77) Itaiçaba (69,34)

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos

Entre os dados observados para esse ODS estão: Perda de água tratada na distribuição e população atendida com esgotamento sanitário e abastecimento de água

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Morrinhos (87,23) Chaval (87,11) Baixio (83,12) Pacatuba (82,45) Jaguaribe (81,66)

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos

Entre os dados observados para esse ODS estão: Domicílios com acesso à energia elétrica e vulnerabilidade energética

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Eusébio (92,79) Maracanaú (89,30) São Gonçalo do Amarante (88,81) Fortaleza (88,14) Aquiraz (85,70)

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos

Entre os dados observados para esse ODS estão: População ocupada entre 10 e 17 anos, taxa de desemprego, jovens de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham e taxa de ocupação formal das pessoas com 16 anos ou mais de idade

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Eusébio (64,23) Aquiraz (48,59) São Gonçalo do Amarante (48,41) Pereiro (46,61) Ibiapina (46,60)

Legenda: Guaramiranga ficou em primeiro lugar no Ceará no ODS 3, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar Foto: JL ROSA

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Entre os dados observados para esse ODS estão: Investimento público em infraestrutura urbana por habitante e participação dos empregos formais em atividades intensivas em conhecimento e tecnologia

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Senador Sá (50,30) Umirim (50) Lavras da Mangabeira (50) Pereiro (50) Barbalha (43,17)

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Entre os dados observados para esse ODS estão: Renda municipal apropriada pelos 20% mais pobres, razão do rendimento médio real, acesso a equipamentos da atenção básica à saúde e violência contra a população LGBTQIA+

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Jati (87,77) Moraújo (82,71) Ibiapina (77,46) Caririaçu (77,20) Tejuçuoca (76,33)

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Entre os dados observados para esse ODS estão: Mortes no trânsito, população residente em favelas e comunidades urbanas, domicílios em favelas e comunidades urbanas, equipamentos esportivos municipais

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Ipaumirim (97,73) Potengi (95,05) Farias Brito (94,56) Pereiro (92,31) Martinópole (92,29)

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Entre os dados observados para esse ODS estão: Resíduos sólidos domiciliares coletados per capita, recuperação de resíduos sólidos urbanos coletados seletivamente e população atendida com coleta seletiva

Ao todo, 55 cidades obtiveram pontuação máxima (100), como Acopiara, Apuiarés, Barroquinha, Catarina, Ereré, Granja e Icó.

Depois desses, os melhores resultados do Ceará foram:

Ibiapina (98,64) Penaforte (98,64) Acarape (98,18) Potiretama (98,18) Ibicuitinga (97,27)

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos

Entre os dados observados para esse ODS estão: Emissões de CO²e per capita, concentração de focos de queimadas, estratégias para gestão de riscos e prevenção a desastres ambientais, proporção de domicílios em áreas de risco e percentual do município desflorestado

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Maranguape (88,74) Pacatuba (84,80) Quixeramobim (83,95) Camocim (83,75) Mulungu (83,41)

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

O dado observado para esse ODS foi: Esgoto tratado antes de chegar ao mar, rios e córregos

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Limoeiro do Norte (100) Quixelô (93,85) Pacoti (85,71) Paraipaba (84,75) Alcântaras (78,13)

Legenda: Jijoca de Jericoacoara se destacou nos ODS números 5 e 17 Foto: Marcelino Junior

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

Entre os dados observados para esse ODS estão: Hectare de áreas florestadas e naturais por habitante, unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável e grau de maturidade dos instrumentos de financiamento da proteção ambiental

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Araripe (60,65) Viçosa do Ceará (60,41) Salitre (60,21) Crato (53,85) Santana do Cariri (52,54)

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Entre os dados observados para esse ODS estão: Homicídio juvenil masculino, taxa de homicídio, mortes por armas de fogo e grau de estruturação das políticas de participação e promoção de direitos humanos

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Uruoca (85,32) Antonina do Norte (84,92) Lavras da Mangabeira (84,92) Araripe (82,14) Hidrolândia (82,14)

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Entre os dados observados para esse ODS estão: Investimento público (R$ per capita) e total de receitas municipais arrecadadas

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

Jijoca de Jericoacoara (56,07) Eusébio (48,39) Brejo Santo (40,43) Aquiraz (38,54) Assaré (35,41)

A agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Agenda 2030 é um plano global firmado entre os estados-membro da ONU que estabelece metas — os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — para a transformação do modelo de desenvolvimento, promovendo melhoria na qualidade de vida e conservação do planeta até 2030.

Ao todo, são 17 ODS, que apontam problemáticas que precisam ser superadas em eixos como "erradicação da pobreza", "fome zero e agricultura sustentável", "educação de qualidade", "igualdade de gênero", "cidades e comunidades sustentáveis" e "ação contra a mudança global do clima".

Para o IDSC-BR, os 100 indicadores analisados foram associados e agrupados por ODS. Foi criada uma pontuação geral para o conjunto dos 17 ODS — abordada nesta matéria — e outra específica que permite ver o resultado das cidades em cada objetivo.

Legenda: A cidade de Croatá, a 373,82 km, teve a maior pontuação geral entre os municípios do Ceará no IDSC-BR 2025 Foto: Cid Barbosa

O que é o IDSC-BR?

O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades segue a metodologia desenvolvida pela Sustainable Development Solutions Network (SDSN), da Organização das Nações Unidas (ONU), adaptando a iniciativa para os municípios brasileiros. O primeiro piloto da ferramenta foi lançado em 2021.

Quem está à frente dele é o Instituto Cidades Sustentáveis, uma organização da sociedade civil criada em 2007 com objetivo de "melhorar a qualidade de vidas das pessoas a partir do combate às desigualdades, da promoção dos direitos humanos, da participação social, da transparência e da defesa do meio ambiente".

O projeto tem apoio da Caixa e o cofinanciamento da União Europeia, como parte do “Programa de fortalecimento da sociedade civil e dos governos locais para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. Além disso, conta com parceria institucional da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas (FNP) e da Estratégia ODS.