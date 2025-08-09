Veja as cidades do CE com os melhores índices nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
No Ceará, 75% dos municípios têm nível alto ou muito alto em "Saúde e Bem-Estar" e "Energia Acessível e Limpa", mas o Estado ainda precisa avançar em áreas como "Trabalho Decente e Crescimento Econômico"
Educação, saúde, igualdade de gênero, redução de desigualdades, preservação do meio ambiente e acesso a saneamento básico. São esses e muitos outros aspectos sociais, econômicos, ambientais que impactam o desenvolvimento sustentável e devem ser trabalhados para que, globalmente, as metas da Agenda 2030 sejam atingidas. Ao observar os resultados das cidades cearenses nessas áreas, é possível saber o progresso que tem sido feito rumo a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Enquanto, no Ceará, 75% dos municípios têm nível alto ou muito alto em "Saúde e Bem-Estar" e "Energia Acessível e Limpa", por exemplo, o Estado como um todo ainda precisa avançar em áreas como "Paz, Justiça e Instituições Eficazes" e "Trabalho Decente e Crescimento Econômico". É isso que mostra a terceira edição do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2025 (IDSC-BR), divulgada na última sexta-feira (8).
Criado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, o IDSC-BR analisa uma centena de indicadores e os agrupa por Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Para cada uma dessas categorias, o município recebe uma nota, em uma escala de 0 a 100 pontos. Quanto mais perto de 100, maior é o nível de desenvolvimento naquela área.
Para isso, o Instituto recorre ao dados mais atualizados que estão disponíveis em bases públicas e oficiais, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Informação e Informática do SUS (Datasus), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa).
As cidades do Ceará com os melhores resultados em cada ODS
A partir do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2025, o Diário do Nordeste elencou os municípios com as maiores pontuações em cada ODS. Veja, no gráfico abaixo, os 10 melhores resultados.
Em seguida, confira detalhes sobre quais são os ODS e quais informações foram analisadas para chegar aos indicadores.
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares
Entre os dados observados para esse ODS estão: percentual de famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais e percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza no Cadastro Único pós Bolsa Família.
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Brejo Santo (67,16)
- Pacatuba (64,33)
- Eusébio (63,48)
- Sobral (62,87)
- Aquiraz (61,53)
Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável
Entre os dados observados para esse ODS estão: Obesidade infantil, baixo peso ao nascer e percentual de estabelecimentos que praticam agricultura orgânica.
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Croatá (61,87)
- Cariús (61,74)
- Itapipoca (59,11)
- Ararendá (58,53)
- Campos Sales (57,66)
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades
Entre os dados observados para esse ODS estão: Cobertura vacinal, idade média ao morrer e pré-natal insuficiente
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Guaramiranga (90,85)
- Carnaubal (86,92)
- Arneiroz (86,07)
- Alcântaras (85,49)
- Jaguaretama (85,15)
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos
Entre os dados observados para esse ODS estão: Percentual de crianças de 0 a 3 anos matrículadas em creches, acesso à internet nas escolas do ensino fundamental e médio na rede pública e professores com formação em nível superior
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Deputado Irapuan Pinheiro 75.29
- Catunda 72.91
- Pires Ferreira 71.98
- Altaneira 71.81
- Uruoca 71.73
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas
Entre os dados observados para esse ODS estão: Mulheres jovens de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham, desigualdade de salário por sexo e taxa de feminicídio
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Frecheirinha (76,56)
- Nova Russas (75,72)
- Jijoca de Jericoacoara (75,52)
- Chaval (74,77)
- Itaiçaba (69,34)
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos
Entre os dados observados para esse ODS estão: Perda de água tratada na distribuição e população atendida com esgotamento sanitário e abastecimento de água
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Morrinhos (87,23)
- Chaval (87,11)
- Baixio (83,12)
- Pacatuba (82,45)
- Jaguaribe (81,66)
Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos
Entre os dados observados para esse ODS estão: Domicílios com acesso à energia elétrica e vulnerabilidade energética
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Eusébio (92,79)
- Maracanaú (89,30)
- São Gonçalo do Amarante (88,81)
- Fortaleza (88,14)
- Aquiraz (85,70)
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos
Entre os dados observados para esse ODS estão: População ocupada entre 10 e 17 anos, taxa de desemprego, jovens de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham e taxa de ocupação formal das pessoas com 16 anos ou mais de idade
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Eusébio (64,23)
- Aquiraz (48,59)
- São Gonçalo do Amarante (48,41)
- Pereiro (46,61)
- Ibiapina (46,60)
Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação
Entre os dados observados para esse ODS estão: Investimento público em infraestrutura urbana por habitante e participação dos empregos formais em atividades intensivas em conhecimento e tecnologia
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Senador Sá (50,30)
- Umirim (50)
- Lavras da Mangabeira (50)
- Pereiro (50)
- Barbalha (43,17)
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles
Entre os dados observados para esse ODS estão: Renda municipal apropriada pelos 20% mais pobres, razão do rendimento médio real, acesso a equipamentos da atenção básica à saúde e violência contra a população LGBTQIA+
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Jati (87,77)
- Moraújo (82,71)
- Ibiapina (77,46)
- Caririaçu (77,20)
- Tejuçuoca (76,33)
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Entre os dados observados para esse ODS estão: Mortes no trânsito, população residente em favelas e comunidades urbanas, domicílios em favelas e comunidades urbanas, equipamentos esportivos municipais
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Ipaumirim (97,73)
- Potengi (95,05)
- Farias Brito (94,56)
- Pereiro (92,31)
- Martinópole (92,29)
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
Entre os dados observados para esse ODS estão: Resíduos sólidos domiciliares coletados per capita, recuperação de resíduos sólidos urbanos coletados seletivamente e população atendida com coleta seletiva
Ao todo, 55 cidades obtiveram pontuação máxima (100), como Acopiara, Apuiarés, Barroquinha, Catarina, Ereré, Granja e Icó.
Depois desses, os melhores resultados do Ceará foram:
- Ibiapina (98,64)
- Penaforte (98,64)
- Acarape (98,18)
- Potiretama (98,18)
- Ibicuitinga (97,27)
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos
Entre os dados observados para esse ODS estão: Emissões de CO²e per capita, concentração de focos de queimadas, estratégias para gestão de riscos e prevenção a desastres ambientais, proporção de domicílios em áreas de risco e percentual do município desflorestado
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Maranguape (88,74)
- Pacatuba (84,80)
- Quixeramobim (83,95)
- Camocim (83,75)
- Mulungu (83,41)
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável
O dado observado para esse ODS foi: Esgoto tratado antes de chegar ao mar, rios e córregos
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Limoeiro do Norte (100)
- Quixelô (93,85)
- Pacoti (85,71)
- Paraipaba (84,75)
- Alcântaras (78,13)
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
Entre os dados observados para esse ODS estão: Hectare de áreas florestadas e naturais por habitante, unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável e grau de maturidade dos instrumentos de financiamento da proteção ambiental
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Araripe (60,65)
- Viçosa do Ceará (60,41)
- Salitre (60,21)
- Crato (53,85)
- Santana do Cariri (52,54)
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
Entre os dados observados para esse ODS estão: Homicídio juvenil masculino, taxa de homicídio, mortes por armas de fogo e grau de estruturação das políticas de participação e promoção de direitos humanos
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Uruoca (85,32)
- Antonina do Norte (84,92)
- Lavras da Mangabeira (84,92)
- Araripe (82,14)
- Hidrolândia (82,14)
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Entre os dados observados para esse ODS estão: Investimento público (R$ per capita) e total de receitas municipais arrecadadas
As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:
- Jijoca de Jericoacoara (56,07)
- Eusébio (48,39)
- Brejo Santo (40,43)
- Aquiraz (38,54)
- Assaré (35,41)
A agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
A Agenda 2030 é um plano global firmado entre os estados-membro da ONU que estabelece metas — os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — para a transformação do modelo de desenvolvimento, promovendo melhoria na qualidade de vida e conservação do planeta até 2030.
Ao todo, são 17 ODS, que apontam problemáticas que precisam ser superadas em eixos como "erradicação da pobreza", "fome zero e agricultura sustentável", "educação de qualidade", "igualdade de gênero", "cidades e comunidades sustentáveis" e "ação contra a mudança global do clima".
Para o IDSC-BR, os 100 indicadores analisados foram associados e agrupados por ODS. Foi criada uma pontuação geral para o conjunto dos 17 ODS — abordada nesta matéria — e outra específica que permite ver o resultado das cidades em cada objetivo.
O que é o IDSC-BR?
O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades segue a metodologia desenvolvida pela Sustainable Development Solutions Network (SDSN), da Organização das Nações Unidas (ONU), adaptando a iniciativa para os municípios brasileiros. O primeiro piloto da ferramenta foi lançado em 2021.
Quem está à frente dele é o Instituto Cidades Sustentáveis, uma organização da sociedade civil criada em 2007 com objetivo de "melhorar a qualidade de vidas das pessoas a partir do combate às desigualdades, da promoção dos direitos humanos, da participação social, da transparência e da defesa do meio ambiente".
O projeto tem apoio da Caixa e o cofinanciamento da União Europeia, como parte do “Programa de fortalecimento da sociedade civil e dos governos locais para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. Além disso, conta com parceria institucional da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas (FNP) e da Estratégia ODS.