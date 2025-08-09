Diário do Nordeste
Veja as cidades do CE com os melhores índices nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

No Ceará, 75% dos municípios têm nível alto ou muito alto em "Saúde e Bem-Estar" e "Energia Acessível e Limpa", mas o Estado ainda precisa avançar em áreas como "Trabalho Decente e Crescimento Econômico"

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Cachoeira em Viçosa do Ceará
Legenda: O município de Viçosa do Ceará ficou na segunda colocação do Estado no ODS 15, que visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres
Foto: Cid Barbosa

Educação, saúde, igualdade de gênero, redução de desigualdades, preservação do meio ambiente e acesso a saneamento básico. São esses e muitos outros aspectos sociais, econômicos, ambientais que impactam o desenvolvimento sustentável e devem ser trabalhados para que, globalmente, as metas da Agenda 2030 sejam atingidas. Ao observar os resultados das cidades cearenses nessas áreas, é possível saber o progresso que tem sido feito rumo a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Enquanto, no Ceará, 75% dos municípios têm nível alto ou muito alto em "Saúde e Bem-Estar" e "Energia Acessível e Limpa", por exemplo, o Estado como um todo ainda precisa avançar em áreas como "Paz, Justiça e Instituições Eficazes" e "Trabalho Decente e Crescimento Econômico". É isso que mostra a terceira edição do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2025 (IDSC-BR), divulgada na última sexta-feira (8).

Criado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, o IDSC-BR analisa uma centena de indicadores e os agrupa por Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Para cada uma dessas categorias, o município recebe uma nota, em uma escala de 0 a 100 pontos. Quanto mais perto de 100, maior é o nível de desenvolvimento naquela área.

Para isso, o Instituto recorre ao dados mais atualizados que estão disponíveis em bases públicas e oficiais, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Informação e Informática do SUS (Datasus), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa).

As cidades do Ceará com os melhores resultados em cada ODS

A partir do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades 2025, o Diário do Nordeste elencou os municípios com as maiores pontuações em cada ODS. Veja, no gráfico abaixo, os 10 melhores resultados.

Em seguida, confira detalhes sobre quais são os ODS e quais informações foram analisadas para chegar aos indicadores.

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

Entre os dados observados para esse ODS estão: percentual de famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais e percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza no Cadastro Único pós Bolsa Família.

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Brejo Santo (67,16)
  2. Pacatuba (64,33)
  3. Eusébio (63,48)
  4. Sobral (62,87)
  5. Aquiraz (61,53)

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável

Entre os dados observados para esse ODS estão: Obesidade infantil, baixo peso ao nascer e percentual de estabelecimentos que praticam agricultura orgânica.

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Croatá (61,87)
  2. Cariús (61,74)
  3. Itapipoca (59,11)
  4. Ararendá (58,53)
  5. Campos Sales (57,66)

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades

Entre os dados observados para esse ODS estão: Cobertura vacinal, idade média ao morrer e pré-natal insuficiente

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Guaramiranga (90,85)
  2. Carnaubal (86,92)
  3. Arneiroz (86,07)
  4. Alcântaras (85,49)
  5. Jaguaretama (85,15)

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos

Entre os dados observados para esse ODS estão: Percentual de crianças de 0 a 3 anos matrículadas em creches, acesso à internet nas escolas do ensino fundamental e médio na rede pública e professores com formação em nível superior

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Deputado Irapuan Pinheiro 75.29
  2. Catunda 72.91
  3. Pires Ferreira 71.98
  4. Altaneira 71.81
  5. Uruoca 71.73

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

Entre os dados observados para esse ODS estão: Mulheres jovens de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham, desigualdade de salário por sexo e taxa de feminicídio

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Frecheirinha (76,56)
  2. Nova Russas (75,72)
  3. Jijoca de Jericoacoara (75,52)
  4. Chaval (74,77)
  5. Itaiçaba (69,34)

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos

Entre os dados observados para esse ODS estão: Perda de água tratada na distribuição e população atendida com esgotamento sanitário e abastecimento de água

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Morrinhos (87,23)
  2. Chaval (87,11)
  3. Baixio (83,12)
  4. Pacatuba (82,45)
  5. Jaguaribe (81,66)

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos

Entre os dados observados para esse ODS estão: Domicílios com acesso à energia elétrica e vulnerabilidade energética

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Eusébio (92,79)
  2. Maracanaú (89,30)
  3. São Gonçalo do Amarante (88,81)
  4. Fortaleza (88,14)
  5. Aquiraz (85,70)

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos

Entre os dados observados para esse ODS estão: População ocupada entre 10 e 17 anos, taxa de desemprego, jovens de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham e taxa de ocupação formal das pessoas com 16 anos ou mais de idade

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Eusébio (64,23)
  2. Aquiraz (48,59)
  3. São Gonçalo do Amarante (48,41)
  4. Pereiro (46,61)
  5. Ibiapina (46,60)

Centro de Guaramiranga
Legenda: Guaramiranga ficou em primeiro lugar no Ceará no ODS 3, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar
Foto: JL ROSA

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

Entre os dados observados para esse ODS estão: Investimento público em infraestrutura urbana por habitante e participação dos empregos formais em atividades intensivas em conhecimento e tecnologia

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Senador Sá (50,30)
  2. Umirim (50)
  3. Lavras da Mangabeira (50)
  4. Pereiro (50)
  5. Barbalha (43,17)

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

Entre os dados observados para esse ODS estão: Renda municipal apropriada pelos 20% mais pobres, razão do rendimento médio real, acesso a equipamentos da atenção básica à saúde e violência contra a população LGBTQIA+

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Jati (87,77)
  2. Moraújo (82,71)
  3. Ibiapina (77,46)
  4. Caririaçu (77,20)
  5. Tejuçuoca (76,33)

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Entre os dados observados para esse ODS estão: Mortes no trânsito, população residente em favelas e comunidades urbanas, domicílios em favelas e comunidades urbanas, equipamentos esportivos municipais

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Ipaumirim (97,73)
  2. Potengi (95,05)
  3. Farias Brito (94,56)
  4. Pereiro (92,31)
  5. Martinópole (92,29)

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Entre os dados observados para esse ODS estão: Resíduos sólidos domiciliares coletados per capita, recuperação de resíduos sólidos urbanos coletados seletivamente e população atendida com coleta seletiva

Ao todo, 55 cidades obtiveram pontuação máxima (100), como Acopiara, Apuiarés, Barroquinha, Catarina, Ereré, Granja e Icó.

Depois desses, os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Ibiapina (98,64)
  2. Penaforte (98,64)
  3. Acarape (98,18)
  4. Potiretama (98,18)
  5. Ibicuitinga (97,27)

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos

Entre os dados observados para esse ODS estão: Emissões de CO²e per capita, concentração de focos de queimadas, estratégias para gestão de riscos e prevenção a desastres ambientais, proporção de domicílios em áreas de risco e percentual do município desflorestado

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Maranguape (88,74)
  2. Pacatuba (84,80)
  3. Quixeramobim (83,95)
  4. Camocim (83,75)
  5. Mulungu (83,41)

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

O dado observado para esse ODS foi: Esgoto tratado antes de chegar ao mar, rios e córregos

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Limoeiro do Norte (100)
  2. Quixelô (93,85)
  3. Pacoti (85,71)
  4. Paraipaba (84,75)
  5. Alcântaras (78,13)

Vila de Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara-CE
Legenda: Jijoca de Jericoacoara se destacou nos ODS números 5 e 17
Foto: Marcelino Junior

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade

Entre os dados observados para esse ODS estão: Hectare de áreas florestadas e naturais por habitante, unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável e grau de maturidade dos instrumentos de financiamento da proteção ambiental

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Araripe (60,65)
  2. Viçosa do Ceará (60,41)
  3. Salitre (60,21)
  4. Crato (53,85)
  5. Santana do Cariri (52,54)

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

Entre os dados observados para esse ODS estão: Homicídio juvenil masculino, taxa de homicídio, mortes por armas de fogo e grau de estruturação das políticas de participação e promoção de direitos humanos

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Uruoca (85,32)
  2. Antonina do Norte (84,92)
  3. Lavras da Mangabeira (84,92)
  4. Araripe (82,14)
  5. Hidrolândia (82,14)

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

Entre os dados observados para esse ODS estão: Investimento público (R$ per capita) e total de receitas municipais arrecadadas

As cinco cidades com os melhores resultados do Ceará foram:

  1. Jijoca de Jericoacoara (56,07)
  2. Eusébio (48,39)
  3. Brejo Santo (40,43)
  4. Aquiraz (38,54)
  5. Assaré (35,41)

A agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Agenda 2030 é um plano global firmado entre os estados-membro da ONU que estabelece metas —  os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — para a transformação do modelo de desenvolvimento, promovendo melhoria na qualidade de vida e conservação do planeta até 2030.

Ao todo, são 17 ODS, que apontam problemáticas que precisam ser superadas em eixos como "erradicação da pobreza", "fome zero e agricultura sustentável", "educação de qualidade", "igualdade de gênero", "cidades e comunidades sustentáveis" e "ação contra a mudança global do clima".

Para o IDSC-BR, os 100 indicadores analisados foram associados e agrupados por ODS. Foi criada uma pontuação geral para o conjunto dos 17 ODS — abordada nesta matéria — e outra específica que permite ver o resultado das cidades em cada objetivo.

Praça Deputado José Maria Melo, no município de Croatá
Legenda: A cidade de Croatá, a 373,82 km, teve a maior pontuação geral entre os municípios do Ceará no IDSC-BR 2025
Foto: Cid Barbosa

O que é o IDSC-BR?

O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades segue a metodologia desenvolvida pela Sustainable Development Solutions Network (SDSN), da Organização das Nações Unidas (ONU), adaptando a iniciativa para os municípios brasileiros. O primeiro piloto da ferramenta foi lançado em 2021.

Quem está à frente dele é o Instituto Cidades Sustentáveis, uma organização da sociedade civil criada em 2007 com objetivo de "melhorar a qualidade de vidas das pessoas a partir do combate às desigualdades, da promoção dos direitos humanos, da participação social, da transparência e da defesa do meio ambiente".

O projeto tem apoio da Caixa e o cofinanciamento da União Europeia, como parte do “Programa de fortalecimento da sociedade civil e dos governos locais para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. Além disso, conta com parceria institucional da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas (FNP) e da Estratégia ODS.

