Melhor estadual do Brasil, escola pública agrícola do interior do Ceará vence Prêmio MEC da Educação

Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos é destaque nacional ao apostar na proximidade entre campo, família e ambiente educacional para bons resultados

Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
Ceará
Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos é a melhor escola pública do Ceará
Legenda: Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos é a melhor escola pública do Ceará
Foto: Tiago Stille / Casa Civil

A Escola Família Agrícola (EFA) Padre Eliésio dos Santos, da zona rural de Ipueiras, no interior do Ceará, conquistou a categoria “Ensino Médio” do ‘Prêmio MEC da Educação Brasileira’, honraria do Governo Federal que reconhece iniciativas voltadas para a promoção de avanços na educação básica. A premiação será entregue nesta segunda-feira (11), durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Em sua primeira edição, a distinção do Ministério da Educação dá destaque à unidade agrícola cearense, que foi criada em 2017 e funciona no formato “internato”. A escola tem como base a “Pedagogia da Alternância”, método que visa a interação entre o estudante do campo e a realidade dele no cotidiano, de forma a promover constante troca de conhecimentos entre o ambiente de vida e trabalho e o escolar, conforme o MEC.

Em 2023, a EFA alcançou um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 7,5 — a nota máxima é 10. Com o resultado, considerando todas as escolas públicas, a unidade cearense foi a melhor estadual do País, já que a nota está abaixo apenas da Escola Preparatória Cadetes do Ar, de Barbacena (MG), que é federal.

Na cerimônia de entrega, a Escola Família Agrícola será representada pela diretora Lucélia Galvino e o coordenador pedagógico Cassiano Oliveira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), comandarão a solenidade.

Em contato com a reportagem, a diretora Lucélia enfatizou a alegria de receber a premiação e ressaltou que a escola promove “amor, diálogo e parcerias em uma educação de qualidade e transformadora”. Na avaliação da gestora, a unidade tem semeado aprendizagem colaborativa e está colhendo conhecimento integrado e emancipador.

“A conquista desse prêmio representa muitos sentimentos, alegria, esperanças e principalmente muita gratidão, pois marca a celebração dos resultados conquistados através de um trabalho em coletivo sério e edificante, realizado por uma equipe unida, forte e comprometida com a educação dos nossos estudantes”
Lucélia Galvino
Diretora da EFA Padre Eliésio dos Santos

COMO FUNCIONA A MELHOR ESCOLA DO CEARÁ

Localizada no distrito de Balseiros, a escola agrícola de Ipueiras tem 6 turmas, três salas de aulas e 140 alunos no total. Semanalmente, metade dos estudantes ocupa o espaço escolar de forma ininterrupta, enquanto a outra metade passa o mesmo período realizando atividades em suas comunidades, onde os discentes são acompanhados por professores-monitores.

A rotina de quem está na escola é diferenciada: parte dos alunos ingressam na segunda-feira, por volta das 8h da manhã e só deixam a escola na sexta-feira.

Os alunos ficam em uma espécie de regime de internato na própria unidade, com dormitórios e áreas de convivência, higiene e refeitório e têm aulas do currículo convencional, mas também formação conectada à própria realidade. Na unidade de Ipueiras há também a oferta do curso técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio. 

Conforme a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), a escola tem quatro pilares

  1. formação integral dos educandos; 
  2. associativismo;
  3. movimento sustentável;
  4. pedagogia da alternância.

A EFA contempla estudantes dos nove municípios da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação de Crateús (Crede 13): Ararendá, Crateús, Catunda, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga e Tamboril.

No Ceará, além da EFA de Ipueiras –- que é mantida pelo Governo do Estado —, há outras 4 EFAs comunitárias em Quixeramobim, Tabuleiro do Norte, Tianguá e Independência.

Imagem aérea da Escola Família Agrícola (EFA) Padre Eliésio dos Santos
Legenda: A EFA adota a “Pedagogia da Alternância”, que, como explica o Ministério da Educação (MEC), “é um método que busca a interação entre o estudante que vive no campo e a realidade dele no cotidiano, de forma a promover constante troca de conhecimentos entre o ambiente de vida e trabalho e o escolar”.
Foto: Reprodução/Instagram

PREMIAÇÃO DO MEC

Com abrangência nacional, o Prêmio MEC da Educação Brasileira tem o objetivo de incentivar a adoção de políticas, programas, estratégias e iniciativas voltadas à melhoria da Educação Básica e alinhados ao Plano Nacional de Educação (PNE). Em sua primeira edição, a honraria reconhece entes federativos, unidades escolares e estudantes das redes públicas de ensino que se destacam na área. 

Conforme o MEC, a premiação abrange oito categorias:

  1. Educação infantil: contemplará aqueles que alcançaram maior taxa de cobertura de matrículas em creches da rede municipal, em relação à população na idade adequada. Será premiado um município por cada região do país com percentual de preenchimento sobre raça/cor acima de 90% no Censo Escolar 2024.  
  2. Alfabetização: Premiará uma escola por região, com maior percentual de crianças alfabetizadas; um município por região com maior desempenho; e uma unidade da Federação com o maior percentual de alfabetização. 
  3. Anos iniciais do ensino fundamental: O desempenho será medido pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Serão premiados uma escola, um município e uma unidade da Federação por região. 
  4. Anos finais do ensino fundamental: Serão premiados uma escola da rede municipal por região, um município por região e uma unidade da Federação, de acordo com a maior pontuação obtida no Ideb dos anos finais.   
  5. Ensino médio: Serão premiadas a unidade da Federação que alcançar a maior pontuação no Ideb e uma unidade escolar da rede estadual por região. 
  6. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Serão premiados dois estudantes por unidade da Federação, além da UF que alcançar o maior percentual de participação dos estudantes no Enem, de acordo com os resultados do Ideb do ensino médio. 
  7. Educação em tempo integral: Serão premiados um município por região de acordo com os resultados do Censo Escolar de matrículas alcançadas na pré-escola; anos iniciais do ensino fundamental; e anos finais do ensino fundamental, além de uma unidade da Federação para o ensino médio.  
  8. Educação profissional e tecnológica (EPT): contemplará os estados que alcançarem relevantes resultados na ampliação da oferta da EPT integrada ao ensino médio, com foco no maior percentual de matrículas de estudantes pretos e pardos. 

Ainda segundo a Pasta, os vencedores da categoria “Ensino Médio” ganham, além de troféu de reconhecimento, prêmios de R$ 500 mil para o estado ou o Distrito Federal; R$ 300 mil para cada município; e R$ 100 mil para cada unidade escolar.

