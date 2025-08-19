Confira as loterias acumuladas desta terça-feira (19/08) e saiba os valores dos próximos sorteios
Quina e Timemania acumularam
Na noite desta terça-feira (19), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Os concursos da Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 7,5 milhões e R$ 16,8 milhões, respectivamente.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Quina: R$ 7,5 milhões; próximo sorteio na terça-feira (20);
Timemania: R$ 16,8 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (21).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
Quina 6804:
Números sorteados: 06-47-50-54-58
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 11.478,11
3 acertos
2.250 apostas ganhadoras, R$ 140,89
2 acertos
61.220 apostas ganhadoras, R$ 5,17
Timemania 2283:
Números sorteados: 15-18-41-46-53-55-61
O time do coração foi o ABC, com 11.312 apostas vencedoras ganharam R$ 8,50
6 acertos
Duas apostas ganharam R$ 85.293,69
5 acertos
114 apostas ganhadoras R$ 2.137,68
4 acertos
2.661 apostas ganhadoras R$ 10,50
3 acertos
27.018 apostas ganhadoras R$ 3,50
Como apostar na Lotofácil, Quina e Dupla-Sena:
Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Como jogar na Timemania?
Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.
Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).
Quais são as probabilidades?
Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:
Probabilidades de acertos
Aposta mínima: R$3,50 - 10 números
|Faixas
|Quantidade de acertos
|Probabilidade de acerto (1 em)
|1º
|7 números
|26.472.637
|2º
|6 números
|216.103
|3º
|5 números
|5.220
|4º
|4 números
|276
|5º
|3 números
|29
|Time do Coração
|Um clube de futebol
|80
Como apostar pela Internet?
Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF;
- Ter um e-mail;
- Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:
- Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Informe os seus dados pessoais;
- Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
- Conclua o preenchimento.
Como acompanhar o concurso ao vivo?
Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.