Confira as loterias acumuladas desta terça-feira (19/08) e saiba os valores dos próximos sorteios

Na noite desta terça-feira (19), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Os concursos da Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 7,5 milhões e R$ 16,8 milhões, respectivamente.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 7,5 milhões; próximo sorteio na terça-feira (20);

Timemania: R$ 16,8 milhões; próximo sorteio na quarta-feira (21).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Quina 6804:

Números sorteados: 06-47-50-54-58

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

29 apostas ganhadoras, R$ 11.478,11

3 acertos

2.250 apostas ganhadoras, R$ 140,89

2 acertos

61.220 apostas ganhadoras, R$ 5,17

Timemania 2283:

Números sorteados: 15-18-41-46-53-55-61

O time do coração foi o ABC, com 11.312 apostas vencedoras ganharam R$ 8,50

6 acertos

Duas apostas ganharam R$ 85.293,69

5 acertos

114 apostas ganhadoras R$ 2.137,68

4 acertos

2.661 apostas ganhadoras R$ 10,50

3 acertos

27.018 apostas ganhadoras R$ 3,50

Como apostar na Lotofácil, Quina e Dupla-Sena:

Lotofácil: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$3,50 - 10 números Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em) 1º 7 números 26.472.637 2º 6 números 216.103 3º 5 números 5.220 4º 4 números 276 5º 3 números 29 Time do Coração Um clube de futebol 80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br

Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.