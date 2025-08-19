Bolão leva sozinho prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena 2903; veja quando será próximo sorteio

Um bolão de Caxias, no Maranhão, acertou os números do concurso 2903 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (19), e levou o prêmio de R$ 63.090.150,60. O próximo sorteio deve ser realizado na quinta-feira (21), e tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Veja também Negócios Lotofácil 3473: cinco apostas dividem prêmio de R$ 3 mi; ganhador do Piauí leva mais de R$ 600 mil

Resultado Mega-Sena do concurso 2903

20-24-27-46-50-54

Resumo do sorteio

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 63.090.150,60

5 acertos

51 apostas ganhadoras, R$ 52.488,22

4 acertos

3.737 apostas ganhadoras, R$ 1.180,75

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.