Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta quinta-feira (21/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 16,8 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:43)
Negócios
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio em 21 de agosto de 2025
Legenda: Timemania pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock

Caixa Econômica Federal promove cinco sorteios nesta quinta-feira (21) para os apostadores que desejam tentar a sorte na loteria. 

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Lotofácil;
  • Quina;
  • Timemania;
  • Mega Sena;
  • Dia de Sorte.

Os valores dos prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados, mas o maior é o que pode ser pago pela Timemania, que sorteia R$ 16,8  milhões

Para auxiliar os jogadores a organizarem suas apostas, o Diário do Nordeste elaborou um guia com as loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta quinta (21/08)

Timemania 2284: Prêmio de R$ 16,8 milhões

O sorteio da Timemania pode pagar um prêmio de cerca de R$ 16,8 milhões. Para faturar o prêmio máximo, que está acumulado, é preciso acertar as sete dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Quina 6806: R$ 8,6 milhões

Acumulada, a Quina pode pagar um prêmio estimado em R$ 8,6 milhões para indicar quem corretamente os cinco números sorteados. Há também prêmios para quem acertar 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 números na mesma cartela.

Mega Sena 2904: Prêmio de R$ 3,5 milhões

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o jogador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.

Como jogar: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Veja também

teaser image
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil e levam mais de R$ 700 mil cada

teaser image
Negócios

Confira as loterias acumuladas desta quarta-feira (20/08) e saiba os valores dos prêmios

Lotofácil 3475: Prêmio de R$ 1,8 milhão

Com valor estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar nesta noite quem acertar as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador indicar corretamente 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50 e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Dia de Sorte 1105: Prêmio de R$ 150 mil

O Dia de Sorte sorteia o valor estimado em R$ 150 mil nesta noite. Você pode ganhar o prêmio principal se acertar as sete dezenas, ou prêmios menores ao acertar 4, 5 ou 6 números e o Mês de Sorte.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 2,50. Você escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: Faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: Faça sua aposta de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: Opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
imagem mostra governador do ceará, elmano de freitas, com o decreto de socorro às empresas impactadas pelo decreto de Trump
Negócios

Elmano assina decreto com ações de apoio a empresas cearenses afetadas pelo tarifaço; veja medidas

Assinatura do documento ocorre no Palácio da Abolição

Paloma Vargas e Ingrid Coelho
Há 41 minutos
Volante da lotofácil da independência
Negócios

Lotofácil da Independência 2025: veja data do sorteio e saiba como apostar

Por se tratar de uma edição especial, o prêmio não acumula

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra notas de reais, moedas e bilhetes de loteria Caixa da Timemania ilustrando loterias da Caixa com sorteio em 21 de agosto de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa previstos para esta quinta-feira (21/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 16,8 milhões o mais alto deles

Carol Melo
Há 1 hora
Egídio Serpa

Tarifaço: Elmano anuncia hoje socorro a exportadoras cearenses

Anúncio será no Palácio da Abolição, com a presença dos presidentes da Fiec e da Faec

Egídio Serpa
Há 2 horas
investimentos mão masculina com calculadora e gráficos
Victor Ximenes

Escritório cearense lança braço com foco em gestão de grandes fortunas

Victor Ximenes
Há 2 horas
Consumidor escolhendo café no supermercado
Ingrid Coelho

Preço do café cai em Fortaleza devido ao tarifaço de Trump e à safra, diz Dieese

Essa é a primeira queda de custo do produto em 16 meses

Ingrid Coelho
Há 2 horas
Egídio Serpa

Que confusão! Brasil na encruzilhada da política e da economia

Oposição derrota o governo e elege o comando da CPMI do INSS; PF divulga conversas e discussões de Bolsonaro e seu filho Eduardo; e os bancos temem punição da Lei Magnitsky.

Egídio Serpa
21 de Agosto de 2025
Senhor realizando apostas
Negócios

Confira as loterias acumuladas desta quarta-feira (20/08) e saiba os valores dos prêmios

Quina e Dupla-Sena acumularam

Redação
20 de Agosto de 2025
Cartela de Lotofácil sendo preenchida
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil e levam mais de R$ 700 mil cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste quinta-feira (21)

Redação
20 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5993, desta quarta-feira (20/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6805, desta quarta-feira (20/08); prêmio é de R$ 7,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2812 – Sorteio de quarta-feira, 20/08; Prêmio de R$ 600 mil

Apostas para a Lotomania 2812 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3474, desta quarta-feira (20/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 735 - Sorteio de quarta-feira, 20/08; Prêmio de R$ 150 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 735 em 20/08 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2849 de hoje, quarta-feira, 20/08; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2849 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,0 milhões.

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 278 de hoje 20/08; prêmio é de R$ 145,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Papo Carreira

Saiba como solicitar recurso da prova do Concurso da PF

Prazo para solicitar recurso é de dois dias

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (20/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (20/08): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
20 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Coopercon está na ExpoConstruir no Centro de Eventos do Ceará

Um dos principais eventos da construção civil do Nordeste, a feira, iniciada ontem, 19, prosseguirá até sexta-feira, 22, em Fortaleza

Egídio Serpa
20 de Agosto de 2025
Palhaço de rua
Papo Carreira

Escola Vila das Artes abre inscrição para curso livre de palhaçaria musical

Iniciativa é voltada para artistas com 18 anos ou mais e com experiência nas artes circenses

Redação
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra dois agentes da Polícia Federal, de costas, andando por praça com viatura da PF ao fundo, ilustrando divulgação do resultado final das provas objetivas do concurso da PF divulgado pelo Cebraspe
Papo Carreira

Concurso PF: resultado final das provas objetivas é divulgado pelo Cebraspe; confira

Ao todo, o certame oferta mil vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 26,8 mil

Carol Melo
20 de Agosto de 2025
Dois copos de cerveja being-filled com cerveja dourada e espuma cremosa sendo servida, ideal para momentos de celebração e lazer.
Papo Carreira

Com vagas em Fortaleza e Aquiraz, Ambev abre seleção para trainees e estágiários

Inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da empresa

Paulo Roberto Maciel*
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra fachada do campus Fortaleza da Unifametro
Ingrid Coelho

Grupo dono da Estácio manterá nome Unifametro e pagará adicional de R$ 1,2 mi por aluno de Medicina

A instituição foi comprada pela Yduqs

Ingrid Coelho
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra novo diretor da pasta de Recursos Minerais da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), o cearense Tomás Figueiredo
Victor Ximenes

INB reassumirá protagonismo do projeto de urânio em Santa Quitéria, diz novo diretor

Victor Ximenes
20 de Agosto de 2025
Foto que contém homem segurando maquineta para pagamento de conta, enquanto homem se prepara com o cartão em mãos para efetuar o pagamento
Negócios

Com taxa de serviço a 15%, ainda vale a pena pagar 'gorjeta' em Fortaleza? Veja impactos para garçons

Recentemente, a taxa ficou mais alta em restaurantes da Capital

Ingrid Coelho e Luciano Rodrigues
20 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Ceará em alerta! Equador quer vender camarão para o Brasil

Os equatorianos também querem vender banana no mercado brasileiro. Eles são os maiores produtores e exportadores do mundo

Egídio Serpa
20 de Agosto de 2025
Leilão de imóveis cresce e amplia opções para investidores
Negócios

Leilão de imóveis cresce e amplia opções para investidores

Setor tem atraído um público cada vez mais diversificado

Agência de Conteúdo DN
20 de Agosto de 2025
Uma mulher pensativa em frente ao computador
Delania Santos

Reconhecimento no trabalho: por que tantos fazem e tão poucos são vistos?

Delania Santos
20 de Agosto de 2025
Vonixx
Victor Ximenes

Fábrica de itens de estética automotiva no Ceará terá investimento de R$ 150 milhões

Empreendimento da cearense Vonixx projeta gerar 2 mil empregos

Victor Ximenes
20 de Agosto de 2025