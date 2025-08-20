Confira as loterias acumuladas desta quarta-feira (20/08) e saiba os valores dos prêmios
Quina e Dupla-Sena acumularam
Na noite desta quarta-feira (20), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 8,6 milhões.
Confira valores e datas dos concursos futuros:
Quina: R$ 8,6 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (21);
Dupla-Sena: R$ 4,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (22).
Confira o resumo dos sorteios de hoje:
QUINA 6805:
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
49 apostas ganhadoras, R$ 9.104,51
3 acertos
4.005 apostas ganhadoras, R$ 106,08
2 acertos
93.387 apostas ganhadoras, R$ 4,54
DUPLA-SENA:
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
24 apostas ganhadoras R$ 3.046,15
4 acertos
853 apostas ganhadoras R$ 97,95
3 acertos
14.825 apostas ganhadoras R$ 2,81
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
11 apostas ganhadoras R$ 5.981,54
4 acertos
562 apostas ganhadoras R$ 148,66
3 acertos
11.310 apostas ganhadoras R$ 3,69
Veja também
Como apostar na Quina e Dupla-Sena:
Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.
Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.
Onde apostar nas loterias?
É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:
- Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
- Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
- Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.
Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.