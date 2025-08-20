Confira as loterias acumuladas desta quarta-feira (20/08) e saiba os valores dos prêmios

Na noite desta quarta-feira (20), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Quina e Dupla-Sena acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 8,6 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Quina: R$ 8,6 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (21);

Dupla-Sena: R$ 4,3 milhões; próximo sorteio na sexta-feira (22).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

QUINA 6805:

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 9.104,51

3 acertos

4.005 apostas ganhadoras, R$ 106,08

2 acertos

93.387 apostas ganhadoras, R$ 4,54

DUPLA-SENA:

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

24 apostas ganhadoras R$ 3.046,15

4 acertos

853 apostas ganhadoras R$ 97,95

3 acertos

14.825 apostas ganhadoras R$ 2,81

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

11 apostas ganhadoras R$ 5.981,54

4 acertos

562 apostas ganhadoras R$ 148,66

3 acertos

11.310 apostas ganhadoras R$ 3,69

Veja também Negócios Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta quarta-feira (20/08) Negócios H&M, marca sueca de fast fashion, chega ao Brasil e inaugura suas primeiras lojas físicas Negócios Bolão leva sozinho prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena 2903; veja quando será próximo sorteio

Como apostar na Quina e Dupla-Sena:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Dupla-Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.