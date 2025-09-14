Mariah Carey sairá de uma vitória-régia flutuante em um rio amazônico durante show no Brasil; veja fotos
Artista norte-americana faz apresentação sobre as águas do rio Guamá, em Belém
Após apresentação no Brasil no festival The Town, em São Paulo, a cantora Mariah Carey terá outro compromisso no País: ela se apresenta no espetáculo Amazônia Live - Hoje e Sempre, em Belém.
Nesta próxima quarta-feira (17), Mariah irá fazer um show em um palco flutuante em formato de vitória-régia. A estrutura já está montada sobre as águas do rio Guamá e pesa mais de 13 toneladas.
O formato do palco é inspirado na planta símbolo da Amazônia, que será o destaque do evento promovido pela mesma produtora dos festivais Rock in Rio e The Town.
O Amazônia Live chama atenção para a pauta ambiental, a preservação da natureza e a proteção aos povos originários em meio às expectativas para a COP30, que será realizada na capital paraense.
Além de Mariah, o evento reunirá as artistas Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, numa celebração da cultura amazônica e paraense.
Como será a estrutura
De acordo com informações do gshow, o palco flutuante pesa 13,2 toneladas, sendo 10 toneladas apenas pertencentes à estrutura da flor, cujas pétalas são feitas em metalon com revestimento de tecido.
A ideia foi ter baixo impacto ambiental e poder reutilizá-las para outras situações. A base do palco soma 1,2 tonelada e os equipamentos técnicos, de luz e som acrescentam outras 2 toneladas.
A realização do Amazônia Live prevê, após o show de Mariah, uma apresentação de Ivete Sangalo no Estádio Mangueirão no próximo sábado (20), junto de Viviane Batidão e festa Lambateria Baile Show com Lia Sophia.