Mariah Carey sairá de uma vitória-régia flutuante em um rio amazônico durante show no Brasil; veja fotos

Após apresentação no Brasil no festival The Town, em São Paulo, a cantora Mariah Carey terá outro compromisso no País: ela se apresenta no espetáculo Amazônia Live - Hoje e Sempre, em Belém.

Nesta próxima quarta-feira (17), Mariah irá fazer um show em um palco flutuante em formato de vitória-régia. A estrutura já está montada sobre as águas do rio Guamá e pesa mais de 13 toneladas.

O formato do palco é inspirado na planta símbolo da Amazônia, que será o destaque do evento promovido pela mesma produtora dos festivais Rock in Rio e The Town.

Veja também Zoeira Mariah Carey pediu 200 cabides em camarim no festival The Town É Hit “Pare, fumaça”: Ivete Sangalo protagoniza momento divertido no The Town

O Amazônia Live chama atenção para a pauta ambiental, a preservação da natureza e a proteção aos povos originários em meio às expectativas para a COP30, que será realizada na capital paraense.

Além de Mariah, o evento reunirá as artistas Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, numa celebração da cultura amazônica e paraense.

Legenda: Estrutura do palco pesa 13 toneladas e já está montada sobre as águas do rio Guamá, em Belém Foto: Divulgação

Legenda: Arte de projeção do show de Mariah Carey no Pará Foto: Divulgação

Como será a estrutura

De acordo com informações do gshow, o palco flutuante pesa 13,2 toneladas, sendo 10 toneladas apenas pertencentes à estrutura da flor, cujas pétalas são feitas em metalon com revestimento de tecido.

A ideia foi ter baixo impacto ambiental e poder reutilizá-las para outras situações. A base do palco soma 1,2 tonelada e os equipamentos técnicos, de luz e som acrescentam outras 2 toneladas.

A realização do Amazônia Live prevê, após o show de Mariah, uma apresentação de Ivete Sangalo no Estádio Mangueirão no próximo sábado (20), junto de Viviane Batidão e festa Lambateria Baile Show com Lia Sophia.